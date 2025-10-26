Műsorújság
HU
EN
RO
#budapesti békecsúcs #Röszke 10 #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

További részletek derültek ki Orbán Viktor és Leó pápa találkozójáról

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.26. 09:04

Főoldal / Belpolitika

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes társaságában látogatást tesz a Vatikánvárosi Államban és Rómában, az Olasz Köztársaságban – tájékoztatta az MTI-t vasárnap reggel a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A látogatás híre már a minap is megjelent az olasz sajtóban, amely szerint a pápa hétfőn reggel 9-kor fogadja Orbán Viktort a Vatikánban.

Kapcsolódó tartalom

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály most azt közölte, hogy

a látogatáson a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, amelyet követően Orbán Viktor Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

A kormányfő később, Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra’ John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével – tették hozzá.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! címû mûsorban a Kossuth rádió óbudai stúdiójában 2025. február 14-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher.

találkozó Giorgia MeloniOrbán ViktorSemjén ZsoltXIV. Leó pápa

Ajánljuk még

 