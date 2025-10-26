„Sikerektől és győzelmektől hangos hetet tudhatunk magunk mögött” – körlevelet írt Orbán Viktor

A miniszterelnök vasárnap reggel küldte ki szokásos heti körlevelét a Digitális Polgári Körökhöz, amelyben szót ejtett a novemberben indul országjárásról is.

„Sikerektől és győzelmektől hangos hetet tudhatunk magunk mögött. Én úgy láttam, hogy polgári, keresztény, patrióta közösségünk nagyszerűen helytállt a megmérettetéseken Budapesten és Brüsszelben is” – kezdte levelét Orbán Viktor.

Hozzátette: „Minden idők legnagyobb Békemenetén megmutattuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. […] Csak itt és csak mi tudjuk tető alá hozni a béketárgyalásokat. Ami késik, az jön, az előkészítő munkálatokat folytatjuk. Szijjártó Péter Washingtonból jelentkezett.” Arról is írt, hogy a „Békemeneten kétszer annyian voltak, mint akik a háborúpártiak vonulásán. Pedig nekik Budapest hazai pálya, körelőnyből indulnak. ”

Felhívta a figyelmet a nemzeti konzultációra is. „Soha nem volt még olyan fontos a magyar emberek véleménye energetikai kérdésekben, mint most! Egyetértenek-e azzal a magyarok, hogy hazánk drágább energiát vegyen, és ezzel megszűnjön a rezsicsökkentés, vagy támogatják, hogy fennmaradjanak az alacsony rezsiárak? Ez a súlyos kérdés kivétel nélkül mindenkit, minden családot, minden nyugdíjast, minden vállalkozást érint. A Te véleményed is számít, ne bízd másra, hogy megmondja helyetted!” – írta.

A nagyvilág híreivel kapcsolatban a kormányfő azt írta: „Közben Nyugat-Európában folytatódik az uszítás a béke ellen. Békéről beszélnek, de valójában gáncsolják Trumpot és a budapesti békecsúcsot. A német hadsereg tartalékos szövetségének elnöke egyenesen fogalmazott, a kötelező katonai szolgálat visszaállítását sürgeti. Egy háború esetén napi ezer (!) halott vagy sebesült német katonával számol a fronton, és őket szerinte tartalékosokkal kell pótolni. ”

„Migráció? Nein, danke! Összecsapások voltak ezer tüntető és rendőrök között a héten egy menekültszállás előtt az írországi Saggartban amiatt, hogy egy tízéves kislányt szexuálisan bántalmaztak. A támadást az ír miniszterelnök is rendkívül súlyos eseménynek minősítette” – fogalmazott, hozzátéve: „Berlinben pedig zárt ajtók mögött kétnapos tanácskozáson tárgyalta a Kereszténydemokrata Unió (CDU) vezetése Németország romló biztonsági helyzetét. Merz kancellár nyíltan kimondta: a migráció megváltoztatta a német városképet. A nők sok városban ma már nem érzik magukat biztonságban. Lehet, hogy előbb kellett volna gondolkodni.”

Orbán Viktor kitért arra is, hogy a Fradi-szurkolók vonatát megállították csütörtökön, a gazdasági hírek terén pedig közölte: „Jó híreim vannak! Szijjártó Washingtonban tárgyalt, hamarosan amerikai óriáscégek jelentenek be beruházásokat Magyarországon. Két, több ezer embernek munkát adó amerikai óriásvállalattal folytatódtak egyeztetések újabb beruházásokról, amelyek tovább erősíthetik a magyar gazdaság magas hozzáadott értékű termelését. Jó üzlet a barátság Trumppal – minden magyarnak!” Emellett utalt arra is, hogy Kapu Tibor után Magyarország újabb űrhajóst küldhet az űrbe.

Orbán Viktor azzal zárta a levelét:

„Budapesten elkezdtük, most pedig az ország különböző pontjain folytatjuk! Országjárásra indulunk!”

Majd fel is sorolta ennek állomásait:

Győr – november 15.

Nyíregyháza – november 29.

Kecskemét – december 6.

Mohács – december 13.

Szeged – december 20.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán.