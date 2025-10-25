Orbán Viktor bejelentette: országjárásba kezdenek a Digitális Polgári Körökkel

Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-posztban bejelentette, hogy a Digitális Polgári Körök (DPK) keretén belül országjárást indítanak.

Cikkünk frissült!

„Október 23-án nemcsak Budapest utcáin, de az online térben is a béke hangja volt a legerősebb. A Digitális Polgári Körökben már több mint 90.000-en vagyunk, közülük tízezrek csatlakoztak hozzánk a Békemeneten” – írta Orbán Viktor.

Hozzátette:

„Ezért úgy döntöttünk, útjára indítjuk a Digitális Polgári Körök első országjárását.”

„Indulunk, hogy közösen naggyá tegyük Magyarországot!” – fogalmazott a szombaton kora este közzétett posztban a miniszterelnök.

Ezt lehet tudni a menetrendről

A kormányfő kommentben egy linket is megosztott a DPK honlapjáról, ahol az áll:

„A Digitális Polgári Körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségünkben. Az esemény minden várakozást felülmúló sikere arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit [ez az a kör, amelynek Orbán Viktor is a tagja – a szerk.], hogy útjára indítsák a DPK Országjárást, amellyel még több helyszínen, személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. ”

„Az eseményen való részvétel ingyenes, azonban kizárólag regisztrált DPK-tagok számára látogatható” – tették hozzá az „Országos Roadshow” elnevezésű eseményt illetően.

A honlapon látható dátumok szerint az országjárás november 15-én kezdődik meg.

Az első helyszínek Győr, Nyíregyháza, Mohács, Kecskemét és Szeged lesznek.

Mindenki járja az országot

A Fidesz és a KDNP vezető politikusai egy évvel ezelőtt, tavaly ősszel is tartottak egy országjárást, viszont a másik oldalon több hasonló esemény is volt azóta: többek közt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Demokratikus Koalíció (előbb Gyurcsány Ferenc, majd Dobrev Klára) is tartott országjárásokat az utóbbi hónapokban.

Magyar Péter épp október 23-án jelentette be, hogy a napokban lezárult, nyáron indult 80 napos országjárása után egy újabb, negyedik országjárást indít november elején.

Vele szemben a kormány oldalán eddig Lázár János építési és közlekedési miniszter volt az, aki hasonló eseményeket rendezett és rendez Lázárinfó néven.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Külgazdasági és Külügyminisztériumban tartott Misszióvezetõi Értekezleten 2025. március 24-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher.