Orbán Balázs: a Békemenet nem pártrendezvény volt, hanem igazi nemzeti kiállás a békéért

„Folyamatosan látnak napvilágot az újabbnál újabb adatok és elemzések: így mostanra kétség sem férhet hozzá, hogy a Fidesz eredményesebben mozgósított október 23-án, és Orbán Viktor beszédének üzenete is jelentősen szélesebb körben vált ismertté”– írta a szombaton, az október 23-i ünnepségről közzétett gyorselemzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Orbán Balázs a Facebookon megosztott bejegyzésben azt írta: „Már az ünnep napján elindult a találgatás, hogy melyik rendezvényen voltak a legtöbben. Ezt legpontosabban a mobilos cellaadatok feldolgozásával lehet megállapítani. Az október 23-i nemzeti ünnep biztonságos megszervezéséért felelős operatív törzs a cellaadatok alapján összesítette a központi események résztvevőinek számát, és tegnap közzé is tette az adatokat: a jelenlévők száma az ünnepi beszédek idején a Kossuth téri megemlékezésen meghaladta a 80 ezret, míg a Hősök terén tartott rendezvényen mintegy 45 ezren voltak.”

„ A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatása alapján az is bizonyossá vált, hogy Orbán Viktor beszédének üzenete jelentősen szélesebb körben vált ismertté, mint az ellenzéki kihívója esetében. ”

– tette hozzá a nemrég publikált adatokra utalva.

A miniszterelnök politikai igazgatója ezen kívül arról írt: „A két beszéd iránti figyelem eltérése arra utal, hogy a Békemenet nagyobb társadalmi hatást gyakorolt, és Orbán Viktor mondanivalója szélesebb körben talált visszhangra. Aki személyesen tudott részt venni a meneten és az azt követő ünnepségen, annak ezek az adatok nem meglepők. A Békemeneten egy erőt sugárzó, jókedvű, önbizalomtól duzzadó közösség jelent meg, amely be tudta bizonyítani, hogy a béke és a nemzeti szuverenitás üzenete komoly támogatottságot hoz. A tömegben (és a színpadon) megjelentek tudósok, művészek, sportolók, televíziós személyiségek, internetes véleményvezérek, civilek, fiatalok és idősek, budapestiek és vidékiek.”

Véleménye szerint „az ünnepségek színvonala is jelentős eltéréseket mutatott”. „Az ellenzéki oldalon hiába büszkélkedtek azzal, hogy színházi szaktudással rendelkező emberek tervezték, a műsor sokak véleménye szerint így is közhelyes elemekből rakódott össze – az átütő élmény elmaradt” – fogalmazott Orbán Balázs, aki szerint „ezzel szemben a nemzeti oldalon a megemlékezés több elemében is kiemelkedő volt: A politikai közösség egyszerre volt képes méltó módon fejet hajtani az ‘56-os hősök előtt és az ‘56-osok személyes kiállását, támogatását elnyerni”.

„A zenei téren is újdonságokat felsorakoztató műsor óriási sikert ért el: az ünnepségen debütáló Szabadság vándorai-feldolgozás mostanra több milliós nézettségnél jár a különböző közösségimédia-felületeken. Magyarországon elsőként a Magyar Légierő három Gripen vadászgépe is részese volt a megemlékezésnek: nemzeti színű füstcsíkkal festették meg az eget a Kossuth tér felett, és ezzel igazán felejthetetlenné tették a napot”

– tette hozzá.

Véleménye szerint „Magyar Péter szónoklata indokolatlanul hosszú, terjengős, unalmas és balos toposzokkal tűzdelt volt”. „Ezzel szemben Orbán Viktor beszéde összeszedett és frappáns volt, az ünnepi alkalomra és a Magyarország előtt álló kihívásokra fókuszált – azt üzenetei pedig velünk maradtak az ünnepet követően is” – fogalmazott.

„A nemzeti oldalon október 23-a nem pártrendezvény volt, hanem igazi nemzeti kiállás a békéért. A magyar miniszterelnök a Békemenetet és az ünnepet követően egyenesen Brüsszelbe utazott, ahol a háborús csúcson sikeresen védte meg a magyar békepárti álláspontot”

– vélekedett Orbán Balázs, aki azzal zárta posztját: „Orbán Viktor sikeresen verte vissza az összes próbálkozást, mely szerint Magyarországnak ki kellene vennie a részét a háborús tervek végrehajtásából. Mi továbbra is a béke előmozdításán dolgozunk, így mind az amerikai, mind az orosz féllel tartjuk a kapcsolatot, és készen állunk segítséget nyújtani egy béketárgyalás megszervezéséhez”

„Ez utóbbihoz a legfrissebb információk szerint hamarosan meglesz az égiek támogatása is”

– írta a poszt legvégén Orbán Balázs, amivel vélhetően Orbán Viktor és Leó pápa közelgő, először az olasz sajtó által megszellőztetett találkozójára utalhatott.

Kiemelt kép: Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Magyar Külügyi Intézet és az Observer Research Foundation együttmûködésében megrendezett Budapesti Globális Párbeszéd (Budapest Global Dialogue) elnevezésû konferencia panelbeszélgetésén a Corinthia Hotelben 2025. június 18-án. MTI/Kocsis Zoltán.