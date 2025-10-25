Magyar Péter reagált Orbán Viktor országjárására, személyes találkozóra hívta a miniszterelnököt

„Mi nem bérelünk milliókért csarnokot vagy magtárat, hanem kint találkozunk a magyarokkal. Forró tea, jókedv, őszinteség jeligére” – írta a Tisza Párt elnöke szombat este Facebook-oldalán, reagálva az Orbán Viktor által bejelentett országjárásra.

Mint írtuk, Orbán Viktor szombat este jelentette be, hogy a Digitális Polgári Körökkel országjárásra indulnak, és ismertette az első állomásokat is.

Magyar Péter az erre adott reakciójában azt írta az MTI szerint: „Hallom, az október 23-i totális lebőgés után úgy döntött a fideszes válságstáb, hogy el kell indulni egy »országjárásra«.” „No, nem olyan igazira, amin bárki részt vehet, még akár kérdezhet is, hanem olyan magtáras stílusban, előzetes regisztrációval, digitális harcosoknak és Orbán-janicsároknak” – tette hozzá.

Orbán Viktor miniszterelnököt megszólítva úgy fogalmazott: „A Tisza és a mellette álló többség megmutatja Önnek élőben, hogy milyen a valódi országjárás és milyen az, amikor egy politikus nem csak a sajátjai elé mer kiállni előre megírt kérdésekre válaszolni.”

„Szóval találkozunk a megadott városokban és napokon”

– írta végezetül Magyar Péter.

Mindenki járja az országot

A Fidesz és a KDNP vezető politikusai egy évvel ezelőtt, tavaly ősszel is tartottak egy országjárást, viszont a másik oldalon több hasonló esemény is volt azóta: többek közt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Demokratikus Koalíció (előbb Gyurcsány Ferenc, majd Dobrev Klára) is tartott országjárásokat az utóbbi hónapokban.

Magyar Péter épp október 23-án jelentette be, hogy a napokban lezárult, nyáron indult 80 napos országjárása után egy újabb, negyedik országjárást indít november elején.

Vele szemben a kormány oldalán eddig Lázár János építési és közlekedési miniszter volt az, aki hasonló eseményeket rendezett és rendez Lázárinfó néven.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselõje érkezik a párt sajtótájékoztatójára Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövõ Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án. MTI/Purger Tamás.