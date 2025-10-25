Koncz Zsófia: Magyarországon egyedülálló családtámogatási rendszert építettünk ki, amit most meg kell védeni

Magyarországon a kormány egyedülálló családtámogatási rendszert épített ki az elmúlt években, több mint harmincféle intézkedés segíti a magyar családok életét, de ezeket most meg kell védeni – hangoztatta a Facebook-oldalán szombaton közzétett videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára.

Koncz Zsófia elmondta: idén elindították Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját, ennek keretében a következő négy évben plusz négyezer milliárd forintot fordítanak a magyar családokra. Részletezése szerint 2026-tól félmillió, 2029-től pedig már egymillió anya lesz személyijövedelemadó-mentes Magyarországon.

„Most minden szülőhöz és nagyszülőhöz szólok, mert közösen kell megvédenünk a gyermekes családok adócsökkentéseit. Brüsszel ugyanis háborúra készül, a háborúhoz pedig pénzt akar behajtani, ezért adóemeléseket, megszorításokat vár el a tagállamoktól”

– hangsúlyozta az államtitkár.

Hozzátette: Brüsszel tervének Magyarországon is vannak kiszolgálói, akik szintén adóemelésekre készülnek, ezeknek az adóemeléseknek pedig szavai szerint a gyermekes családok lennének a legnagyobb áldozatai. „A Tisza is lebukott, hiszen kiszivárgott, illetve bevallott terveikből is tudjuk, már előkészítették az adóemelési terveiket. Nemcsak a személyi jövedelemadót akarják megemelni, hanem el akarják venni a családi adókedvezményt és az édesanyák adómentességét is”– mondta.

Koncz Zsófia videójában úgy fogalmazott: ezek az adóemelések a gyermekes családoktól évi több százezer, akár több millió forintot vennének el. Jelezte, a kormány szerint nem adóemelésre, hanem további családi adócsökkentésre van szükség. „Európa legnagyobb adócsökkentési programja keretében két lépésben megduplázzuk a családi adókedvezményt, októbertől személyi jövedelemadó-mentességet adtunk a háromgyermekes anyáknak, januártól pedig a kétgyermekes anyák szja-adómentessége következik, 2026-tól a 40 év alatti kétgyermekes anyákkal” – sorolta.

Közölte, Brüsszel ezeket az adókedvezményeket kezdettől fogva ellenzi, és olyan kormányt akarnak Magyarországon, amely végrehajtja terveiket, köztük a családi adóemeléseket. „Ezért arra biztatok mindenkit, hogy vegyen részt a most zajló nemzeti konzultációban és töltse ki a kérdőívet, tiltakozzunk a családi adókedvezmény és az anyák adómentességének eltörlése ellen!” – szólított fel Koncz Zsófia.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelõs államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. április 10-én. MTI/Máthé Zoltán.