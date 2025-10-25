Deutsch Tamás: Nocsak, hát ki masírozott Magyar Péter tüntetésén?

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-képviselője a Facebook-oldalán posztolt arról, hogy „a lengyel Kollár Kingát” vélte felfedezni a Magyar Péter előtt összegyűlt tömegben.

„Nocsak, hát ki masírozott Magyar Péter tüntetésén? Ott volt Michal Wawrykiewicz, a lengyel libsi-néppárti képviselő. Ismerős a neve? Nem véletlenül!” – írta Facebook-posztjában Deutsch Tamás, hozzátéve: „ Ő az, aki az Európai Parlamentben a Magyarországot elítélő jelentéstervezet néppárti felelőse.”

„Igen, jól olvasod: az a figura, aki felszólítja az Európai Bizottságot, hogy vonja meg a hazánknak járó uniós forrásokat, és szankciókat akar Magyarország ellen! A lengyel Kollár Kinga”

– fogalmazott.

„És ez az ember, aki a tiszások brüsszeli párttársa, most ott vonult Magyar Péterrel és a Tisza menetével.Vállvetve, mosolyogva, együtt, kéz a kézben” – fogalmazott a Fidesz EP-képviselője, aki szerint Wawrykiewicz maga mondta azt, hogy: „A Néppárt politikája Ukrajna támogatása, és tudom, hogy a Tisza is ezen az úton jár.”

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt Nemzeti Menet címmel megrendezett ünnepségén az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a budapesti Hősök terén 2025. október 23-án. MTI/Bodnár Boglárka.