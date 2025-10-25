A DK bemutatta nyugdíjprogramját és nyugdíjkalkulátort indított, amelyet Gy. Németh Erzsébet, a párt alelnöke ismertetett szombati online sajtótájékoztatóján.

Gy. Németh Erzsébet szerint a nyugdíjasok ma a leginkább veszélyeztetett és kiszolgáltatott társadalmi réteg Magyarországon. Egy tisztességgel ledolgozott élet után, az évtizedek alatt befizetett adók és járulékok ellenére rengeteg idős ember szembesül azzal, hogy a tisztességes megélhetéshez viszont már nem elegendő a nyugdíja – fogalmazott az országgyűlési képviselő.

„Ennek a kiszolgáltatottságnak fog véget vetni Dobrev Klára baloldali programja a kormányváltás után, mert a jobboldali pártok, a Fidesz és a Tisza nyugdíjprogramja sokkal kevesebbet ad, mint amennyit elvesz az idősektől”

– fűzte hozzá.

„Az éles különbséget a baloldal és a jobboldal nyugdíjpolitikája között bárki könnyen ellenőrizheti a DK nyugdíjkalkulátorával, amelyet ezen a hétvégén indítunk el” – mondta, hozzátéve: a kalkulátorral bárki könnyen kiszámolhatja, mekkora nyugdíjra számíthat a DK kormányprogramja révén.

Az első, és legfontosabb különbségnek nevezte a baloldali és a jobboldali nyugdíjprogramok között, hogy míg a Fidesz és a Tisza megtartaná a jelenlegi, infláción alapuló nyugdíjszámítást, addig a DK visszaállítaná a nyugdíjak 2010 előtti vegyes, úgynevezett svájci indexálását – mondta. Közlése szerint emellett szélesebb sávban, azonnali nyugdíjemelést hajtanának végre, a 150 ezer forint alatti nyugdíjaknál 50 százalékos azonnali emelést, a 150 és 250 ezer forint közötti nyugdíjak esetében pedig átlagosan 25 százalékos azonnali emelést vezetnének be.

Kiemelt kép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszédet mond a párt politikai évadnyitó rendezvényén a budapesti La Vida Duna Rendezvényházban 2025. szeptember 6-án. MTI/Szigetváry Zsolt.