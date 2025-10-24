Október 23-án Orbán Viktor kijelölte a választás tétjét – közölte Mráz Ágoston Sámuel

A Nézőpont Intézet vezetője szerint Orbán Viktor miniszterelnök október 23-án a választás tétjét is kijelölte, a háborúpártiság és a békepártiság közötti választást. Az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódása, a sorkötelezettség helyreállítása, s az amerikai diplomáciai erőfeszítések ezt aktuálissá is teszik – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel.

A Nézőpont Intézet vezetője a Facebook-oldalán tette világossá, hogy

Orbán Viktor miniszterelnök az október 23-i nemzeti ünnepen kijelölte a választás tétjét, a háborúpártiság és a békepártiság közötti választást.

Mráz Ágoston Sámuel szerint az orosz-ukrán konfliktus eszkalálódása, a sorkötelezettség helyreállítása, s az amerikai diplomáciai erőfeszítések ezt aktuálissá is teszik.

Bejegyzésében a Nézőpont Intézet vezetője azt írta: a kormányoldal számára az október 23-i ünnepség jól sikerült: méltóságteljes és lelkesítő ünneplés, botránymentesség, rengeteg résztvevő a Békemeneten és összességében önbizalom-erősödés.

Mráz Ágoston Sámuel kitért arra is, hogy szerinte Magyar Péter nem azt adta a Tisza-szavazóknak, amit azok vártak. Ugyan újra megígérte, hogy győzni fog, s hogy országjárásra megy, de a „hogyan” kérdését nem válaszolta meg. Nem beszélt jelöltállításról, kormányzati felkészülésről, az elmúlt hetek kényes témáiról (adóemelés és nyugdíjadóztatás), de még saját kedvenc témáiról sem. Hosszúra nyúlt beszéde szétesett, a Tisza vezetője nagyon fáradtnak hatott – közölte szakértő.

A Nézőpont Intézet vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy

a „Tisza-tanácsadók” a beszéd üzenetének azt találták ki, hogy Magyar Péter állítsa be magát új Orbánnak.

Emlékszünk – folytatta Mráz Ágoston Sámuel – hogy ezzel már sokan próbálkoztak a baloldalon – legutóbb talán a „lázadó” Fekete-Győr András és a „vidéki” Márki-Zay Péter – s az elemző kitért arra is: ő sose értette, hogy az Orbán-ellenességre kondicionált szavazótábornak miért akarnak eladni e tanácsadók újra és újra egy „új Orbánt”.

Mráz Ágoston Sámuel felidézte: Bill Clinton vagy Angela Merkel „sosem azzal győzött, hogy ők olyanok mint az öreg Bush vagy Gerhard Schröder” és

Magyar Péter személyesen lehet, hogy jól érezte magát, hogy nagy embereket utánozhatott, Orbán Viktort azonban aligha fogja jobban játszani Orbán Viktornál.

Valójában a Tisza-vezető nem is hasonlít a Fidesz-elnökre:

Magyar Péter sokkal inkább „új Gyurcsány”:

„lelkesíti a baloldali szavazókat, retorikai képességeihez nem férhet kétség, de egyedül Orbán-gyűlöletre alapított politikája mögül hiányzik a világos értékrend és világkép, valódi, megszorító intézkedéseket és a brüsszeli kurzus kritikátlan támogatását jelentő programját pedig titkolja, mert tudja, hogy az veszélyes, Magyarországra és saját politikai helyzetére nézve is” – írta a közösségi oldalán elérhető bejegyzésben Mráz Ágoston Sámuel.

Kiemelt kép: Az október 23-i Békemeneten és az állami ünnepségen részt vevők tömege (Fotó: hirado.hu)