Újabb fejlemény Ruszin-Szendi Romulusz botrányában: már egy rendőr ellen is vizsgálat indult

Függelemsértés miatt indult vizsgálat egy rendőrezredes ellen, aki a felettese utasítása ellenére nem a főbejáraton, hanem a hátsó, gazdasági bejáraton engedte ki Ruszin-Szendi Romuluszt a nemrég történt gyanúsítotti kihallgatása után – tudta meg a Telex rendőrségi forrásból.

Mint írtuk, Ruszin-Szendi Romuluszt október 16-án hallgatták ki gyanúsítottként a kaposvári rendőrkapitányságon abban az eljárásban, amely a kötcsei lökdösődése miatt indult ellene garázdaság vétség miatt.

A Telex úgy tudja, hogy

a volt vezérkari főnököt egy rendőrezredes a hátsó kijáraton engedte ki a kihallgatás után, amelyet rendszerint csak az ottani dolgozók használhatnak.

A lap szerint a rendőr azért nem a főbejáratnál engedte ki a volt vezérkari főnököt, mert ott újságírók várták volna. Mint megjegyezték: rendőrségi kontextusban a „függelemsértés” azt jelenti, hogy egy rendőr nem tartja be az alá-fölérendeltségi viszonyokat, például egy felettese utasításait, megsértve ezzel a belső hierarchiát és a szolgálati szabályokat.

A Telex kereste a rendőrséget az esettel kapcsolatban, de a cikk megjelenéséig nem kaptak választ. Emellett Ruszin-Szendi Romuluszt is megkérdezték arról, hogy miként hagyta el a rendőrség épületét, de a volt vezérkari főnök nem szeretett volna nyilatkozni az ügyben.

