Nem vállalta a poligráfos vizsgálatot Látó János, aki előszór vádaskodott  „Zsolti bácsira” hivatkozva a Szőlő utcai ügyben

A Szőlő utcai ügyben a beszerzett adatok szerint politikussal szemben nem merült fel bűncselekmény gyanúja – közölte az Index megkeresésére Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője. Tájékoztatása szerint a nyomozást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen alakult nyomozó csoport soron kívüli eljárásban végzi. Mint közölte, több tanút is meghallgattak, de egyikük sem tudott egyértelmű választ adni, hogy ki az állítólagos „Zsolt bácsi”, vagy hogy kitől hallották azt, hogy egy „magas rangú politikus” is érintett hasonló ügyekben.

A büntetőügyben idén májusban letartóztatták le Juhász Péter Pált, a Szőlő utcai javítóintézet igazgatóját. A gyanú szerint élettársával több nehéz sorsú, a gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatal helyzetét – a tőlük való anyagi és érzelmi függését – kihasználva, prostitúciós tevékenység folytatására, és az abból származó bevétel átadására bírta rá – emlékeztetett cikkében az Index.

Ez az ügy kapott belpolitikai szálat azáltal, hogy szeptember elején politikai szereplőkre, kormánytagokra vonatkozó állítások el: szeptember 8-án Kuslits Gábor, a Fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat volt igazgatója egy interjújában meg nem nevezett kormányzati politikusokat vádolt meg pedofíliával a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban; szeptember 13-án Káncz Csaba újságíró, geopolitikai szakértő Facebook-posztjában szóbeszédekre alapozva utalt a Szőlő utcai javítóintézet letartóztatott igazgatójának politikai kapcsolataira és tevékenységére; szeptember 19-én Juhász Péter volt baloldali politikus és videóblogger YouTube-videójában egy névtelenül nyilatkozó férfi azt állította, hogy egy nagyon magas rangú politikus rendszeresen járt egy Ózd környéki gyermekotthonba, ahol szexuális kapcsolatot létesített 10-12 éves fiúkkal, őt Zsolti bácsinak nevezték.

A Központi Nyomozó Főügyészség most közölte az Indexszel, hogy az ügyben számos tanút meghallgattak, és senki sem tudott konkrétumokkal szolgálni, így jelen állás szerint nincs politikus érintettje az ügynek.

A portál kérdésére válaszolva Kovács Katalin szóvivő, főügyészségi ügyész emlékeztetett arra, hogy ezt a nyomozást 2025. szeptember 26-a óta a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen megalakult nyomozó csoport soron kívüli eljárásban végzi. Az ügyészség felkérésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda is közreműködik benne.

A szóvivő szerint a nyomozásban kiterjedt adatgyűjtés és a bizonyítékok széles körű beszerzése zajlott és zajlik jelenleg is. Ennek során a nyomozó ügyészség elsők között vizsgálta a közvéleményt kiemelten foglalkoztató, a sajtóban „Zsolt bácsinak” nevezett állítólagos személy ügyét is.

Az eljárás során a nyomozó ügyészség igazságügyi informatikai szakértőt vont be a Juhász Péter által nyilvánosságra hozott hangfelvétel eredetiségének és az információt közlő személy személyazonosságának vizsgálatára. Juhász Péter az eljárás során együttműködött az ügyészséggel, megnevezte Látó Jánost, aki a hangfelvételen „Zsolt bácsiról” beszélt.

A nyomozó ügyészség tanúként hallgatta ki a rendszeresen videókat megosztó, így nyilvános szereplőnek minősülő Látó Jánost is, aki előbb Juhász Péter tanúvallomásának, majd önmagának is több ponton ellentmondó vallomást tett.

Ügyvédje jelenlétében úgy nyilatkozott, hogy sem az általa hivatkozott „két srác”, sem az általuk említett sértettek nem nevezték meg, ki az állítólagos „Zsolt bácsi”. Arra sem tudott egyértelmű választ adni, hogy honnan vette, ki mondta az állítólagos személyről, hogy az egy „nagyon magas rangú politikus”.

Látó János emellett azt állította: a mai napig nem tudja, ki volt az a „két srác”, aki annak idején odament hozzá, összesen 3 percet beszélt velük. Olyan adatot nem tudott közölni az ügyészséggel, amely alapján az illetőket be lehetne azonosítani.

Mindeközben pedig a poligráfos vizsgálatot sem vállalta Látó János.

A nyomozó ügyészség emellett a sérelmezett bűncselekmények lehetséges elkövetési helyeként a sajtóban megjelölt település (vagyis Ózd) közeli gyermekvédelmi intézményekben és azok környékén széles körű tanúkutatást és adatgyűjtést végzett, azonban senki nem hallott korábban a Látó János által említett történetről.

A többiek sem tudták megnevezni a forrásaikat, a közbeszédre hivatkoztak

Az Indexhez eljuttatott közlemény szerint a nyomozó ügyészség tanúként hallgatta ki a korábban sajtónyilatkozatot tett Kuslits Gábort is, aki azon túl, hogy „közszájon forgó” dologként tett említést az ügyről, nem tudott megnevezni egyetlen olyan konkrét személyt sem, akitől ő az ügyet hallotta, illetve aki az ügyet érdemben előbbre vivő információkkal szolgálhatna.

Az ügyészség tanúként hallgatta ki azt a nem közszereplő személyt is, akire Káncz Csaba úgy hivatkozott, hogy „befolyásos politikus családnak a tagjától” szerzett tudomást két politikusról, akiknek kislányokat, illetve kisfiúkat szállítottak.

A tanú, ügyvédje jelenlétében tett vallomásában ezt cáfolta, arról számolt be, hogy az ügyről úgy hallott, mint ami „a városban közbeszéd tárgyát képezi”, egyetlen konkrét tényről, vagy lehetséges tanúról sem tudott beszámolni.

Az ügyben beszerzett adatok szerint politikus vonatkozásában bűncselekmény gyanúja nem merült fel – összegzett az ügyészségi szóvivő, aki azt is hozzátette: a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a sajtóban Szőlő utcai ügyként hívott nyomozást egyéb vonatkozásokban továbbra is folytatja.

Kiemelt kép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtti felszólalására az Országgyűlés őszi ülésszakának első plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)