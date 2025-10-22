Bocsánatkérésre szólította fel Dobrev Klárát a „Zsolti bácsizás” miatt a magyar férfi, aki egy pedofil pap áldozata volt

Pető Attila gyermekvédelmi aktivista nyílt levélben fordult Dobrev Klárához, a Demokratikus Koalíció elnökéhez és EP-képviselőjéhez, és bocsánatkérésre szólította fel azután, hogy a baloldali politikus „Zsolti bácsi-tervként” emlegette a kormány legfrissebb gyermekvédelmi kezdeményezését.

Pető Attila – aki évekkel ezelőtt a sajtónak beszélt arról, hogy kiskorában egy pedofil katolikus pap áldozata volt – az Index szerint úgy fogalmazott nyílt levelében, hogy

A DK-sok összemossák az egyházi fenntartású szociális intézményeket a pedofíliával.

Azt írta: „mélyen fájó és veszélyes volt hallani” az EP-képviselő hétfői mondatát, amelyben úgy fogalmazott: „Nem kérünk a pedofilok által felügyelt és működtetett gyermekvédelemből, amelyben gyónási titoknak számít minden pedofil bűncselekmény!”

„Tudom, hogy ezek a szavak dühből és felháborodásból születtek. Én is éreztem ezt a dühöt éveken át. De azt is megtanultam (bár sok idő kellett), hogy a jogos harag és az általánosítás között vékony a határ, és ha azt átlépjük, épp az igaz ügy sérül meg, amit védeni szeretnénk. Az egyházi visszaélések valóságát nem könyvekből ismerem. Az arcokat, a félelmet, a hallgatást, a fájdalmat mind láttam közelről. És mégis azt kell mondanom: a gyónási titok nem a bűn takarója” – írta levelében Pető Attila, hozzáfűzve:

„A gyónás nem intézményi menedék, hanem az ember és Isten közötti legsebezhetőbb pillanat. Aki valóban megbánja a tettét, ott kezdheti meg az átváltozást. A pap, aki hivatásában él, nem a cinkosa, hanem az első, aki szembesíti. A bűnt soha nem lehet szentségi köntösbe öltöztetni. A gyónási titok nem a pedofilokat védi, Klára, hanem az emberben megmaradt utolsó esélyt a bűnbánatra.”

Ezután fejtette ki, hogy bántónak tartja, amikor a DK-s politikus „Zsolti bácsi-tervről” írva összemosta a kormány friss terveinek értelmében egyházi fenntartásba kerülő szociális és gyermekvédelmi intézményeket a pedofíliával.

„Igen, lehet és kell is vitatni az egyházi átvételek rendszerét, az átláthatóság hiányát vagy a forráselosztás igazságtalanságait. Ezek valós, szakmai kérdések. De ha mindezt egyetlen cinikus kifejezéssel sújtjuk, akkor épp azoknak ártunk, akik ezekben az intézményekben nap mint nap valódi, tiszta, hittel végzett munkát végeznek a gyerekekért. Én láttam őket. Láttam nevelőket, papokat, pszichológusokat, akik nem ideológiát, hanem biztonságot, nem hittételt, hanem emberséget adnak. Ha másnak nem, nekem higgyen, mert én mindkét valóságot ismerem. Én nem akarom mindenáron védeni a Katolikus Egyházat, de ha igazságtalanul bántják, akkor igenis meg akarom mutatni: van benne élet, ami képes gyógyulni” – fejtette ki véleményét Pető Attila, hozzátéve:

„Klára, én megértem az indulatát. De a gyermekvédelem nem lehet pártpolitikai eszköz, mert akkor elveszíti a lelkét.”

„Ha valóban közös célunk, hogy a jövőben egyetlen gyermeket se bántalmazzanak, és egyetlen elkövető se kerülhesse el a felelősséget, akkor a pontosság nem akadály, hanem feltétel. Az Egyháznak van dolga. A politikának van dolga. Nekem van dolgom. Önnek is van dolga. Őszintén remélem, hogy átgondolja a hétfői mondatait, és elnézést kér azoktól az egyházi közösségektől, emberektől, papoktól és hívőktől, akik tiszta szívvel, gyermeki lelkeket védve végzik a szolgálatukat”– írta a levele végén a gyermekvédelmi aktivista.

Kiemelt kép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszédet mond a párt politikai évadnyitó rendezvényén a budapesti La Vida Duna Rendezvényházban 2025. szeptember 6-án. MTI/Szigetváry Zsolt.