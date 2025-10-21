Menczer Tamás megnevezte az egyetlen európai vezetőt, aki ott lesz a békecsúcson

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalára töltötte fel az Országgyűlésben hétfőn elhangzott felszólalásának felvételét. Menczer Tamás a videóban elmondta: Brüsszel meg akarja akadályozni a budapesti békecsúcsot és panaszkodnak, amiért egy európai vezető sem lesz ott a Budapesti Békecsúcson, de ez tévedés, mert Orbán Viktor ott lesz.

Menczer Tamás parlamenti felszólalásában emlékeztetett: Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője elmondta, nem akarják, hogy Magyarország megrendezze a békecsúcsot, úgy fogalmazott, hogy „nem szép, nem helyes a budapesti békecsúcs”.

A kormánypárti politikus világossá tette:

Brüsszelben nem akarják, hogy Trump és Putyin tárgyaljon, pláne nem Budapesten.

Mint a kommunikációs igazgató fogalmazott, kiderült,

„az is a brüsszeliek baja, hogy egyetlen európai vezető sem lesz ott a békecsúcson, Menczer Tamás ezt tévedésnek nevezte, mert egy ott lesz, Orbán Viktor. ”

Az a miniszterelnök, aki a kezdetektől kiállt a béke mellett – hangsúlyozta.

„Szervezzük a budapesti békecsúcsot és bár lesz egy háborús menet is, de mi mindenkit a békemenetre várunk” – zárta a Facebook-oldalán megosztott felszólalását Menczer Tamás.

Kiemelt kép: Menczer Tamás parlamenti felszólalása közben (Fotó: MTI/Kovács Attila)