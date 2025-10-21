K***játok be! – reagált a momentumos képviselő a mentelmi jogának felfüggesztésére

„Kedves uraim, vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat, és k***játok be!” – reagált Stummer János volt jobbikos, most momentumos képviselő arra, hogy az Országgyűlés a legfőbb ügyész indítványára, füstgyertyázás, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése és a gyülekezési joggal való visszaélés gyanúja miatt felfüggesztette mentelmi jogát. Az elnöklő Latorcai János a képviselő felszólalását méltatlannak nevezte, és előrevetítette, hogy az ügynek lesz még folytatása.

Az Országgyűlési képviselők a parlament keddi ülésén hat ügyben döntöttek Stummer János (Momentum) mentelmi jogáról,

amelynek felfüggesztését a legfőbb ügyész indítványozta több tavaszi ellenzéki demonstráción elkövetett különböző szabálysértésekkel kapcsolatban, így füstgyertyázás, a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése és a gyülekezési joggal való visszaélés gyanúja miatt.

Ezekben az ügyekben a rendőrség – egyenként 104 és 175 ezer forint közötti – pénzbírságokat szabott ki Stummer Jánosra, aki azonban időközben – még mielőtt jogorvoslati kérelmét elbírálhatták volna – országgyűlési képviselői mandátumot szerzett, így a mentelmi jog akadálya az eljárás lefolytatásának és a jogorvoslati kérelem elbírálásának.

A mentelmi bizottság határozatában a testület elnöke azt indítványozta, hogy a közvádas ügyekhez hasonlóan ezekben a szabálysértéssel kapcsolatos ügyekben is függesszék fel mentelmi jogot. A határozat szerint Stummer János – aki tagja a mentelmi bizottságnak – részt vett az ügyeivel kapcsolatos ülésen, elmondta, hogy tetteit és azok következményeit vállalja, de saját ügyében a bizottsági döntéshozatal során nem kíván szavazni.

Stummer János azt mondta, amit tett, a legjobb meggyőződése szerint tette, és ma is így cselekedne. „Kedves uraim, vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat, és kapjátok be!”

– zárta felszólalását.

Az elnöklő Latorcai János azt mondta, a képviselő felszólalása méltatlan volt mindenkihez, és ne csodálkozzon, ha folytatása lesz az ügynek.

Kiemelt kép: Stummer János, a Momentum képviselője, akinek az Országgyűlés felfüggesztette mentelmi jogát (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)