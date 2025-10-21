Az államtitkár bejelentette, a kormány már több mint kétmillió helyre elpostázta a konzultációs kérdőívet

„A kormány már több mint kétmillió helyre elpostázta a nemzeti konzultációs kérdőívet, amelyet november harmincadikáig lehet visszaküldeni” – mondta a családokért felelős államtitkár kedd reggel az M1 aktuális csatornán.

Koncz Zsófia hangsúlyozta, a kormánynak azért fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a kérdéssorban, mert nemcsak Magyarországon kell megvédeniük a családi adókedvezményt, az szja-mentességeket, a rezsicsökkentést vagy a Nők 40 programot, hanem az Európai Unióban (EU) is. Emiatt kell a közteherviselésről egy átfogó konzultáció, és ha jelentős felhatalmazást kap a kormány, erőteljesebben tudja megvédeni ezen intézkedéseket – tette hozzá.

Megjegyezte, a nemzeti konzultációnak mind az öt kérdése valamilyen módon érinti a családokat,

és azért kell a témáról beszélni, mert Brüsszelben megvannak azok a pártok, amelyek folyamatosan támadják a 2010 óta bővülő magyar családpolitikát. Szerinte ezeknek a pártoknak vannak magyarországi képviselői is, a Tisza és az ellenzéki pártok.

Az államtitkár arról is beszélt, hogy a Tisza Párt elképzeléseiben bruttó 400 ezer forintos fizetés felett „nagyobb adózást lengetett be, ez mind az uniós elvárásra, a Brüsszeli elvárásra íródik, és ez mindig a korábbi lemeznek az újrahangolása”. Hozzátette, amikor tiszás vezetők vagy szakértők nyilatkoznak, „akkor világosan látszik, hogy ők pontosan végre fogják azt hajtani, amit a brüsszeliek elvárnak”.

Koncz Zsófia kiemelte, azért várják ezt el, mert szerintük az a 4802 milliárd forint, amelyet a kormány a családokra tervez fordítani jövőre, vagy a nyugdíjasoknak szánt támogatások túl sok pénzt jelentenek, és az országvezetés a forrásokat nem arra költi, amire Brüsszel szerint kellene. Megjegyezte, a háború nagyon drága dolog, és az egész háborús helyzet blokkolja az európai gazdaságot.

Koncz Zsófia úgy fogalmazott, a gazdaság újra a régi ütemében tudna fejlődni és növekedni, ha a háború véget érne és béke lenne, emiatt nagy dolog a budapesti béketárgyalás is. Hangsúlyozta, a kormány hiszi, hogy minél előbb le kell zárni a háborút, eközben az EU-ban a friss hírek szerint a németeknél a katonaságnál sorsolást vezetnének be, a dánoknál pedig július elsejétől már a 18 éves kor feletti nőknek is sorkatonai kötelezettségük van.

Kijelentette: az, hogy az unió országai ebbe az irányba mennek, nagyon drága dolog. Ezeket a forrásokat pedig a magyar kormány a családokra költi, és emellett a jövőben is ki fog tartani – hangsúlyozta.

Az államtitkár a közelmúltban elindult Mentál pajzs nevű programra kitérve elmondta, a lelki egészség a családok esetében is fontos, a nemzet szempontjából lényeges, hogy ne csak erős, hanem boldog családok legyenek a magyar társadalomban.

A Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában ismertette, a kezdeményezés az ország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramjába csatlakozott be lelki egészségszűrésként, először Sárbogárdon. A szűrésben különböző szituációs feladatokon keresztül kell megoldani helyzeteket. Ezek révén, ha valaki nincs rendben lelkileg, ezt saját maga is fel tudja ismerni – mondta. Megjegyezte, ezzel kapcsolatban egy módszertan is készül, mely online is elérhető lesz. Nemcsak a digitális világ, hanem más tényezők miatt is fontos a lelki egészség kérdése a fiatalok esetében, köztük a drogprevenció is – emelte ki.

A kiemelt kép forrása: A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás egy budapesti társasházban 2025. október 1-jén. A kérdőíven öt pontban kérdezik meg az embereket arról, mit gondolnak a közteherviselésről. MTI/Bodnár Boglárka