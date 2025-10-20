Semjén Zsolt elmondta a parlamentben, hogy ki az a „Zsolti bácsi”

„Ki az a Zsolti bácsi? Nem ki, hanem mi. A maguk politikai terméke” – mondta Semjén Zsolt hétfőn a parlamentben, az azonnali kérdések órájában Kálmán Olgának válaszolva. A miniszterelnök-helyettes azt is elárulta, hogy feljelentést tett az ügyben.

„Mondja már el, miért érezte megtámadva magát?” – erről kérdezte az Index szerint Kálmán Olga Semjén Zsoltot a hétfői ülésen. A Demokratikus Koalíció képviselője úgy fogalmazott: „Engem nem érdekel, hogy ezt a mocskos, undorító gazembert Zsolti bácsinak vagy Béla bácsinak hívják. Ön azt mondja, nem ön az a Zsolti bácsi. Akkor ki az?”

Semjén Zsolt válaszában közölte: „A gyermekek több támogatást és több védelmet érdemlenek. Az ott dolgozók nagyobb megbecsülést. De ki mit tett? Mi meghoztuk Európa legszigorúbb pedofilellenes törvényét. Milyen kár, hogy Önök nem szavazták meg, úgy lázítottak ellene, ahogy csak tudtak. Az elmúlt héten több mint tízmilliárdnyi támogatást rendeltünk a gyermekvédelemhez. Azt kell mondanom illő szerénységgel, hogy az elmúlt héten többet tettünk a gyermekekért, mint ön, Arató Gergely vagy Dobrev Klára egész életükben együttvéve.”

Majd hozzátette:

„Ki az a Zsolti bácsi? Nem ki, hanem mi. A maguk politikai terméke. Egy zavart elméjű »próféta« fantáziája, és egy politikai provokátor manipulációja. És szimbólum. Az én esetemben egy ártatlanul megtámadott ember szimbóluma, az önökében az aljas és sunyi rágalmazás, a politikai gátlástalanság szimbóluma, és azé, hogy politikai haszonszerzés céljából díszletnek használnak gyerekeket”

Hozzátette: „Önöket nem a gyermekek iránti szeretet, a gyermekek védelme motiválja, hanem a kormány iránti gyűlölet.”

„Elmorzsoltam már egy könnycseppet, olyan megható volt” – kontrázott gúnyosan Kálmán Olga, arra emlékeztetve, hogy több módosító javaslatot is benyújtottak „ahhoz a törvényhez, amelyben önök összemosták a homoszexualitást a pedofíliával, mint ahogy ön is összemosta pár hete a parlamentben. Egyet vártam volna még el magától, hogy egy szó hagyja el a száját: áldozatok. És hogy a kormány nevében bocsánatot kérjen az ország összes intézményének áldozatától. Ehelyett úgy tesz, mintha ön lenne az áldozat. Ön nem áldozat, hanem minimum cinkos”.

Semjén Zsolt viszontválaszában azt mondta: „A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény, ami létezik. Az LMBTQ-lobbit nem engedjük be az iskolába, ezzel is megvédjük a gyerekeket, de nem tettem közéjük egyenlőségjelet. Önök a parlamentből való kiesés szélén állnak, mi maradt Önöknek? A határon túli magyarok elleni hergelés és az egyházellenesség.”

„A rágalmazásukkal szemben a büntetőfeljelentést megtettem. A mai nappal az ügyészség átvette a vád képviseletét”

– tette hozzá a miniszterelnök-helyettes, aki köszönetet mondott azért a sok támogatásért, amit az elmúlt időszakban kapott.

Az Országgyűlés hétfői ülésén már napirend előtt összecsaptak a képviselők. Később Orbán Viktor miniszterelnök válaszolt az ellenzéki politikusok kérdéseire.

Kiemelt kép: Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes reagál Orbán Viktor miniszterelnök napirend elõtti felszólalására az Országgyûlés õszi ülésszakának elsõ plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én. MTI/Máthé Zoltán.