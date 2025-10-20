Ruszin-Szendi Romulusz szerint polgárháború lehet Magyarországon, ha nem kerülnek hatalomra

A Tisza Párt honvédelmi szakértője, Ruszin-Szendi Romulusz egy rendezvényen arról beszélt, hogy polgárháború lehet Magyarországon, ha nem kerülnek hatalomra.

A volt vezérkari főnök több hónappal ezelőtt, egy pártrendezvényen beszélt erről. Mint mondta,

abban bízik, hogy demokratikusan megszerzik a hatalmat a választáson, és nem szeretné, ha a kormány polgárháborús helyzetbe „kényszerítené bele” őket.

Ruszin-Szendi konkrétan úgy fogalmazott: „Én bízom abban, hogy demokratikus úton kapjuk meg a felhatalmazást és vesszük át a hatalmat. Azért kell így megkapnunk, mert annak lesz hosszú élete. Akkor tudunk valóban elkezdeni dolgozni, ha itt nem kényszerítenek bele minket olyanba, ha nem kényszerítenek minket arra, hogy magyar ember tényleg magyar emberre emelje a kezét”.

A volt vezérkari főnök elismerte azt is: tudja, hogy „rengeteg indulat, gyűlölet” van a Tisza Párton bleül is. A videó itt megtekinthető:

Ruszin-Szendi Romulusznak korábban a fegyverviselés miatt is volt már botránya – illetve rendőrségi ügye is zajlik emiatt –, valamint egy rendezvényen arról is beszélt, hogy neki is sokszor „viszket a tenyere”, és ki is van képezve.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Honvéd Vezérkar fõnöke (j) beszédet mond a Koszovóból visszatérõ KFOR tartalék zászlóalj fogadásakor a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezsõ 101. Repülõdandárnál Kecskeméten 2023. március 26-án. Mögötte Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. MTI/Ujvári Sándor.