Orbán Viktortól megkérdezték a parlamentben, hogy mikor mond le

Az Index szemléje szerint az első kérdező Arató Gergely volt az ülésen, aki úgy fogalmazott: „Az elmúlt négy hétben összeomlott a kormányzati kommunikációs kártyavár, amit a Szőlő utcai és más pedofilügyekben az igazság eltakarására építettek. A király meztelen” – jelentette ki a Demokratikus Koalíció képviselője, aki a kérdésben újra megemlítette „Zsolti bácsit” is. „Ez nem kormányzás, hanem összeomlás, miniszterelnök úr” – vélekedett Arató Gergely, arról érdeklődve, hogy a kormányfő leváltja-e az „alkalmatlan minisztereit, vagy vállalja a felelősséget és saját maga mond le”.
Orbán Viktor erre azzal válaszolt:
„A DK szájából az összeomlás szó mindig izgalmasan hangzik. A Szőlő utcai ügyben önök, ön személy szerint is álhír-botrányt gerjesztettek. Az állításaiknak semmilyen ténybeli alapja nincs. Amit önök csinálnak, az vádaskodás és rágalmazás, soha senki nem mutatott semmilyen bizonyítékokat. A hatóságok teszik a dolgukat, a rágalmazóknak a bíróság előtt kell felelniük.”
Arató Gergely viszontválsazában azt mondta: „Önnek van képe álhírbotrányról beszélni. Álhír, hogy az egyik intézeti vezető, akit önök neveztek ki, prostitutációs hálózatot szervezett?” Erre a kormányfő azzal replikázott: „Álhírbotrányról van szó, ön személy szerint is kormánytagokat rágalmazott meg. Ez bűncselekmény. Remélem, hogy amikor a jogi eljárások önökkel szemben megindulnak, akkor nem fognak a mentelmi joguk mögé bújni.”
Jámbor Andrással is a gyermekvédelemről volt szó
Jámbor András országgyűlési képviselők később arra emlékeztette Orbán Viktort: egy korábbi vitájukban megígérte, a szociális dolgozók béremelése bekerül a 2026-os költségvetésbe. A Párbeszéd frakciójában ülő képviselő azt kérdezte, hogy mekkora lesz az emelés és azt mikor kapják meg. Jámbor András arra is kitért, hogy 1500 forint jut a napi étkeztetésre a gyermekvédelemben. „A Szőlő utcai ügyben méltánytalan vád érte a kormányt, de attól még létezik ez az ügy”– jegyezte meg az ellenzéki képviselő.
„Arra készültem, hogy érdes és pokróc választ adok, mert ön is részt vett a Szőlő utcai álhírbotrányban rágalmazóként”
– kezdte Orbán Viktor, de tekintettel a kérdésre, kifejtette, Magyarország régóta küzd a béremelési problémával. A miniszterelnök elismerte, hogy szinte minden szakmában kevesebbet keresnek az emberek, mint amennyit igazságosnak éreznének. Közlése szerint a kormány lökésszerű emelésekkel próbál haladni, egy-egy szakmát kiválasztva nagyot emelnek, majd lépnek tovább a következő területre.
Orbán Viktor szerint két terület ezt a lökésszerű bérrendezést még nem kapta meg: a szociális ágazat és a kulturális ágazat. Az a tervük, hogy ezt a munkát a 2026-os költségvetésben elvégzik. A miniszterelnök igazat adott Jámbor Andrásnak abban, hogy az étkeztetésre is magasabb összeget kell biztosítani, sőt, a ruházkodásra és a gyerekek zsebpénzére is. „A kórházakban egy beteg egy nap 4 ezer forintot kap étkeztetésre, szerintem az a méltányos, ha a gyerekek is legalább 4 ezret kapnak a mostani 1500 helyett. Ezt meg is fogjuk tenni” – árulta el Orbán Viktor.
Jámbor András a Szőlő utcai üggyel kapcsolatban leszögezte, ő épp a kormány cselekvőképességét szeretné erősíteni. A képviselő arról érdeklődött, hogy mikor jöhet a költségvetés módosítása, és mekkora lesz az a nagy lökés, amit Orbán Viktor említett.
„10-20 százalék közötti sávban lesz a béremelés. Hogy mire várunk? Békére várunk. Hogy sikerül-e az ukrán háborút lezárni, mert ha igen, az teljesen más makrogazdasági környezetet jelent 2026-ra, de függetlenül a háború lezárásától, ez a béremelés, amiről most beszéltem, akkor is megtörténik, ha a háború folytatódik” – hangsúlyozta Orbán Viktor, aki azt is bejelentette, hogy a ruházkodásra, a zsebpénzre, és a sportra is több forrást biztosítanak majd. 17 milliárd forintot osztanak szét a szociális rendszerben, a kérdés az, hogy ez milyen szerkezetben történik, a döntés egy héten belül megszületik.
Toroczkai László szerint a békecsúcs jó lehetőség arra, hogy felvessék Kárpátalja státuszának kérdését
A Mi Hazánk Mozgalom vezetője és országgyűlési képviselője azt mondta: „Vitathatatlan tény, hogy hamarosan történelmi találkozóra kerül sor Budapesten, amikor az Egyesült Államok elnöke és Oroszország elnöke találkoznak egymással. Ez üdvözlendő.”
„A kérdés csak az, hogy a magyarság mit tud majd profitálni ebből. Miniszterelnök úr hajlandó-e felvetni Kárpátalja kérdését? Hajlandó-e felvetni Kárpátalja státuszának kérdését, amellett, hogy a magyarok jogainak sárba tiprását is felveti?”
– kérdezte a Mi Hazánk elnöke a kormányfőtől.
Orbán Viktor hangsúlyozta, a nemzetközi világban csak az a találkozó biztos, ami már megtörtént, egyelőre az előkészítés fázisában vannak, és nagyon reméli, hogy létrejön a budapesti esemény. A miniszterelnök meggyőződése, hogy minden magyar családnak úgy érdemes gondolni erre a találkozóra, mint a magyar gazdaságot és az életkörülményeket befolyásoló eseményre. „A kormány tagjai az esküt az alkotmányra teszik le. Az alkotmány kimondja, hogy az autonómiát a határon túli magyarok esetében a kormánynak, mint államcélt mindig mindenhol képviselnie kell, ezért mindig mindenhol, ahol erre megfelelő alkalom kínálkozik, képviselem ezt az ügyet” – válaszolta a miniszterelnök.
Toroczkai László azzal válaszolt: nem ezt látja vagy hallja, és azt is rendkívül kevésnek tartja, „amikor a magyar kormány arról beszél, hogy a 2015-ben elvett jogokat kapják vissza a kárpátaljai magyarok. Már az a jog is kevés volt”.
Orbán Viktor válaszában úgy fogalmazott: „Azt mondta, nem hallja. Két készülékben lehet a baj, vagy azéban, aki beszél, vagy azéban, aki hallgat. Kövesse figyelemmel a külügyminiszterünk nyilatkozatait, széles irodalma van a nyilatkozataiból annak a harcnak, amit a kormány folytat a kárpátaljai magyarok törekvéseivel kapcsolatban”.