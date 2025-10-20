Orbán Viktor a Békemenetről: Többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten!

„Békemenet. Október 23. Monumentális lesz.
A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten!”
– írta a kormányfő a videóhoz.
Orbán Viktor, arra a kérdésre, hogy lesznek-e meglepetések is, azt is megjegyezte a videóban azt is megjegyezte: „Csak meglepetések lesznek!” „Nemcsak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben és szívben is” azok lesznek többen, akik a béke oldalán állnak – tette hozzá a kormányfő.
A kormányfő hétfő reggel a budapesti békecsúcs jelentőségéről is posztolt.
Kapcsolódó tartalom
Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az Economx Money Talks podcastnek 2025. október 6-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán.