Orbán Viktor a Békemenetről: Többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten!

Orbán Viktor miniszterelnök egy videóban számolt be arról, hogy miként áll az október 23-ra tervezett Békemenet szervezése.

„Békemenet. Október 23. Monumentális lesz.

A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten!”

– írta a kormányfő a videóhoz.

Orbán Viktor, arra a kérdésre, hogy lesznek-e meglepetések is, azt is megjegyezte a videóban azt is megjegyezte: „Csak meglepetések lesznek!” „Nemcsak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben és szívben is” azok lesznek többen, akik a béke oldalán állnak – tette hozzá a kormányfő.

A kormányfő hétfő reggel a budapesti békecsúcs jelentőségéről is posztolt.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad az Economx Money Talks podcastnek 2025. október 6-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán.