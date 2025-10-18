Szombaton jön a Harcosok Klubjának újabb edzőtábora – jelentette be Menczer Tamás

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy szombat délután tartják meg a Harcosok Klubja második edzőtáborát Zánkán. Az elsőre szeptemberben Sátoraljaújhelyen került sor.

Menczer Tamás a közösségi oldalán elérhető, fotókkal illusztrált bejegyzésében azt írta:

„Folytatjuk. Ma délután jön a Harcosok Klubja második edzőtábora Zánkán. ”

A kormánypárti politikus szerint egyre többen vannak és egyre erősebbek.

Az Origo beszámolójában felidézi, hogy a Harcosok Klubja első nagyobb összejövetelét szeptember közepén Sátoraljaújhelyen tartották. Az eseményre többszörös volt a túljelentkezés. A rendezvényen mások mellett felszólalt Orbán Viktor, Lázár János, Orbán Balázs, és Menczer Tamás. A kormányfő itt készítette azt a videóját, amiben letakarította a poloskákat a szálláshelyének erkélyről.

Menczer Tamás: Harcolnunk kell az igazságért, mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza átveri az embereket és hazudnak Minden eddigi időszaknál indokoltabb az, amit a Harcosok Klubjában mondunk, harcolnunk kell az igazságért és a hazugság ellen – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója szeptember 13-án Sátoraljaújhelyen Menczer Tamás akkor úgy fogalmazott, mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza átveri az embereket és hazudnak, valamint azt, hogy mik a Tisza valódi szándékai.

Kiemelt kép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)