Megjelent egy fotó: alighanem itt a válasz arra, hogy visszatér-e Varga Judit a politikába

Az utóbbi napokban többen is felvetették, hogy Varga Judit visszatérhetne a politikába. A volt igazságügyi miniszterről most párja tett közzé egy fotót, amely válasz lehet ezekre a spekulációkra.

Arról, hogy Varga Judit visszatérhet-e a politikába, többek közt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter is beszélt a napokban.

Ők mindketten azt mondták, hogy bár Varga Juditot sokan visszavárnák, részéről egyelőre hiányzik a szándék a visszatérésre.

Bóka ugyanakkor azt is mondta, hogy egyeztetett az egykori igazságügyi miniszterrel a visszatérésről, és Gulyás Gergely is azt közölte még a múlt héten, hogy beszélni fog erről a volt igazságügyi miniszterrel, amikor ismét találkoznak a közeljövőben. De a minap már Magyar Péter is megszólalt a témában.

Varga Judit ezekre a megszólalásokra egyelőre nem reagált, noha a sajtó is érdeklődött már nála azzal kapcsolatban, hogy visszatérhet-e.

Szerda este azonban napvilágot látott egy fénykép a Facebookon a volt igazságügyi miniszterről, amely üzenetértékű válasz lehet a felvetésekre.

A fénykép egy közös fotó, amelyet párja, Windisch László – az Állami Számvevőszék elnöke – tett közzé Varga Judittal, amire minden valószínűség szerint az ő tudtával, beleegyezésével kerülhetett sor.

Kettejüknek közös asztalos cége is van, és ehhez kapcsolódik a fénykép tematikája is. Windisch László a képet kommentálva mindössze annyit írt:

„Szerintem……..”

Azt már az emberekre bízta Varga Judit párja, hogy miként fejezik be a mondatot, de a fénykép és a szöveg kombinációja alapján a befejezés nagyjából az lehet, hogy „a suszter maradjon a kaptafánál”, és hogy Varga Judit jól érzi magát úgy, ahogy van, nem akar visszatérni a politikába (a fotó közzététele egyébként azért is lehet egyfajta üzenet, mert Windisch László közösségi oldalán az utóbbi négy hónapban ez mindössze a harmadik nyilvános kép – vagyis nem gyakran oszt meg efféle képeket, és az időzítés alapján ez a mostani poszt nem tűnik véletlennek).

Windisch László nyilatkozott is – ő így képzelné el a mondat befejezését

A Telex mindeközben megkereste az Állami Számvevőszék elnökét, hogy mit és kinek kíván üzenni a fotóval.

„Senkinek semmit. Mindenki tetszés szerint befejezheti a gondolatot, ha akarja. Én magam is többféleképp el tudom képzelni a mondatot. Például úgy, hogy szerintem a tisztességgel végzett kétkezi alkotómunka boldoggá tesz. Pláne, ha az ember ezt az örömöt a Társával is meg tudja osztani.”

– válaszolta Windisch László, hozzátéve azt is: nem csodálkozik azon, hogy mennyien „szeretik és tisztelik” a volt igazságügyi minisztert, ő is ebbe a csoportba tartozik.

„Judit döntését, bármi legyen az, támogatni fogom. Az biztos, hogy mindketten egy békés, nyugodt, valódi teljesítményre épülő, azt értékelő országban szeretnénk élni, ezért dolgozunk, ezért kiállunk értékeink mellett, akár az asztalos műhelyben is”

– mondta az Állami Számvevőszék elnöke, arra a kérdésre válaszolva, hogy támogatja-e Varga Judit visszatérését a politikába.

Ugyanakkor az sem utolsó szempont, hogy a jelek szerint a kormánypártokon belül is vannak ellenzői a volt igazságügyi miniszter visszatérésének. Lázár János építési és közlekedési miniszter például két napja a Lázárinfón azt mondta: szerinte Varga Judit még Novák Katalinnál is nagyobbat hibázott a kegyelmi ügy botrányban, és „full alkalmatlanságnak” tartja azt, amivel állítása szerint a miniszter védekezett.

Kiemelt kép: Varga Judit igazságügyi miniszter, mellette férje, Magyar Péter a madéfalvi veszedelem 259. évfordulóján tartott megemlékezõ misén a székelyföldi Madéfalván, a Szent Anna-kápolnában 2023. január 7-én. MTI/Veres Nándor.