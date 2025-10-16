Gyanúsítottként hallgathatta ki Ruszin-Szendi Romuluszt a rendőrség

A lap szerint
Ruszin-Szendi Romulusz egy ügyvéd kíséretében érkezett csütörtökön a kaposvári rendőrkapitányságra.
A Magyar Nemzet azt írta, hogy Ruszin-Szendinek amiatt kellett bemennie a rendőrségre, mert szeptemberben meglökdöste a Mandiner riporterét a kötcsei piknik előtt (erre utal egyébként a kaposvári helyszín is, mivel az ügyben a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság indított vizsgálatot).
A lap szerint gyanúsítotti kihallgatás történhetett csütörtökön. A rendőrség garázdaság miatt folytat nyomozást az ügyben Ruszin-Szendi Romulusz ellen.
A Hír TV munkatársa a helyszínen várta a volt vezérkari főnököt, és megpróbált kérdéseket feltenni a Tisza szakértőjének.
Ruszin-Szendi Romulusz korábban amiatt is rendőrségi eljárásba keveredett, mert egy fórumon fegyvernek látszó tárggyal jelent meg – emlékeztetett a Magyar Nemzet.
A fegyverét később lefoglalták a rendőrök, és a fegyverviselési engedélyét is visszavonták, miközben a honvédség is felbontotta vele a tartalékosi szerződést méltatlanságra hivatkozva.
Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnökként (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)