Szijjártó Péter: Donald Trump megérdemelné a Nobel-békedíjat

Donald Trump amerikai elnök megérdemelné a Nobel-békedíjat, mert rendkívül sokat tett a fegyveres konfliktusok lezárásáért világszerte – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában.

A tárcavezető az Orosz Energiahéten újságíróknak nyilatkozva abbéli reményének adott hangot, hogy a béke hamarosan visszatérhet Közép-Európába, s úgy vélekedett, hogy napjainkban Donald Trump az ukrajnai rendezés egyetlen reménye.

Ezért ismét köszönetét fejezte ki az amerikai elnöknek a békeerőfeszítéseiért, külön kitérve az alaszkai találkozójára orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, és egyúttal azt is kiemelte, hogy nyitva kell tartani a kommunikációs csatornákat Oroszországgal.

Valamint leszögezte, hogy Donald Trump megérdemelné a Nobel-békedíjat, ugyanis igen sokat tett a béke érdekében, és nemcsak Ukrajnában, hanem az egész világon.

„Hálásak vagyunk neki, mert nagyon sokat tett az ukrajnai béke érdekében, jóval többet, mint bármely másik politikus a világon. Természetesen a magyar miniszterelnök is békemissziót hajtott végre, és ő is mindent megtesz, de ha a nagy és erős országok vezetőiről van szó, Trump elnök teszi a legnagyobb erőfeszítéseket az ukrajnai béke érdekében” – fogalmazott.

A miniszter az amerikai elnök béke-erőfeszítései kapcsán érintette a közel-keleti helyzetet, s az Izrael és több arab állam közötti kapcsolatok normalizálását célzó korábbi Ábrahám-megállapodásokat is. Rámutatott, hogy ez volt az első olyan fejlemény még Donald Trump első ciklusából, amely elhozta a reális reményét annak, hogy a térség lakosai visszatérhetnek a békés és biztonságos élethez, a mostani gázai tűzszünet pedig a második ilyen.

„És hiszem, hogy hosszú évtizedek sikertelen kísérletei után ez a megoldás valóban békét hozhat a Közel-Keletre. És el kell mondanom, hogy hálásak vagyunk neki, mert neki köszönhető, hogy a Hamász az utolsó magyar túszt is szabadon engedte. Nélküle ez nem lett volna lehetséges” – mondta.

Végül pedig közölte, hogy a nap folyamán találkozik Gyenisz Manturov és Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettesekkel, illetve a Gazprom és a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Millerrel és Alekszej Lihacsovval is.

