Megadóztatná a nyugdíjakat a Tisza Párt - tette világossá a baloldali közgazdász

Simonovits András, aki nem csinált titkot abból, hogy a Tisza Párthoz tartozik, többek között arról beszélt, hogy előbb meg kell nyerniük a választást, utána jöhet a nyugdíjkorhatár emelése és a Nők40 eltörlése. A baloldali közgazdász most egy interjúban kifejtette, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva. Ez lehet az újabb Tisza-adó, a Tisza-csomag újabb eleme.

Az Ellenpont cikkében arra hívta fel a figyelmet, hogy Simonovits András baloldali közgazdász korábban az ATV Egyenes beszéd című műsorában a Nők40 korkedvezményes nyugdíj eltörléséről és a nyugdíjkorhatár emelésének fontosságáról beszélt. Simonovits nemcsak a Tisza Párt mellé állt, hanem elszólta magát, hogy meg kell nyerniük a választást, csak utána lehet megvalósítani a megszorításokat.

A Tisza-szakértő egy másik, 24.hu-nak adott interjúban arról értekezett, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer túl bőkezű az induló nyugdíjaknál, ezért csökkenteni kellene azokat, a mostanihoz képest jobban megadóztatva.

A közgazdász az interjúban úgy fogalmazott: szerinte a nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjakat relatíve csökkenteni kéne és a magas induló nyugdíjakat jobban kellene csökkenteni, mint az alacsonyabbakat, tehát „úgy kéne visszafogni a rendszert, hogy a szegényebbek ne legyenek még szegényebbek”.

A nyugdíjak visszavágásával kapcsolatban a balos közgazdász egy úgynevezett degresszióról beszélt, amely szerinte most is működik úgy, hogy a legmagasabb nyugdíjakat plusz 10-20 százalékkal megadóztatják, és kifejtette, hogy szerinte ezt a degressziót lehetne fokozni.

Az Ellenpont a cikkben leszögezi, hogy Simonovits András a nyugdíjak jelentős részét csökkentené, mert bár azt mondja, hogy csak a magasabb nyugdíjakat, de az általa elmondottakból nem derül ki az, hogy mit tart magasabbnak.

Mint ismert a 13. havi nyugdíjjal kapcsolatban már több a Tisza Párthoz közeli közgazdász is megnyilatkozott; Petschnig Mária Zita a 13. havi nyugdíj megkurtításáról, annak átlagolásától beszélt, Surányi György, korábbi jegybankelnök pedig egy nyilatkozatában egyebek között azt mondta, hogy

semmi alapja nincs a 13. havi nyugdíjnak.

A Tisza Párt kiszivárgott háromkulcsos személyi jövedelemadó tervezete jelentősebb járulékemelést jelentene a nyugdíj mellett dolgozók számára, hiszen ők most társadalombiztosítási járulék fizetésére nem kötelezettek.

A Tisza által tervezett szja-emelés a nyugdíjas pedagógusoknak átlagosan havi 15 ezer, évi 180 ezer forinttal, az egészségügyben dolgozó időskorúaknak pedig átlagosan havi 33 ezer, évi 397 ezer forinttal több adófizetési kötelezettséget jelentene.

Egy 40 éve praktizáló orvos bruttó bére 2,38 millió forint, ők pedig már a 33 százalékos adósávba esnének, havi szinten 262 ezer forinttal, évente 3,14 millió forinttal keresnének kevesebbet abban az esetben, ha megvalósulnának Magyar Péter pártjának adótervei.

Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteki, a Kossuth Rádiónak adott interjúban egyebek között azt mondta: a Tisza Párt a Bokros Lajos-, Surányi György-, Petschnig Mária Zita-féle gazdaságpolitikai iskolát követi, amely alapvetően magasabb adókat szeretne, az egykulcsos adótól „vért hány”, és szeret társadalmi mérnökösködni, aminek a lényege, hogy a pénzt elveszik az emberektől, és visszaosztják a saját elképzeléseik szerint. Ezzel szemben a kormánypártok azt képviselik, hogy a legjobb gazdaságpolitika az alacsony adók politikája – jelentette ki. Ennek lényegét a kormányfő úgy foglalta össze: Ne szóljunk bele az emberek életébe, az a jó, ha ők döntik el, mit akarnak csinálni a pénzükkel.

Kiemelt kép: Simonovits András (Forrás: ATV)