Koskovics Zoltán a 48 percben: Magyarország a nemzetközi politika fontos szereplőjévé vált

Az ország méretét messze meghaladja Magyarország ázsiója a külpolitikai diplomácia tekintetében, ami az elmúlt másfél évtized erőfeszítéseinek köszönhető – vélekedett az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője csütörtökön az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorának első felében, miközben Nagy Attila Tibor politikai elemzővel vitatta meg a témát.

Koskovics Zoltán emlékeztetett arra, hogy Donald Trump amerikai elnök személyesen hívta meg Orbán Viktor miniszterelnököt a gázai konfliktus lezárásáról kötött egyezményhez kapcsolódó eseményre Egyiptomba. Ez szerinte önmagában is mutatja az amerikai elnök iránta megnyilvánuló nagyrabecsülését, de emellett Donald Trump a beszédében külön is méltatta a magyar miniszterelnök munkásságát, s támogatásáról is biztosította őt – emelte ki.

A beszélgetés másik résztvevője, Nagy Attila Tibor politikai elemző szerint e békefolyamat szempontjából Magyarország nem meghatározó hatalom, éppen ezért nagy dolog és egyértelmű megtiszteltetés, a magyar diplomácia sikere a meghívás ténye.

Emlékeztetett, hogy mindössze öt uniós tagállam vezetője volt ott a rendezvényen, Orbán Viktor jelenléte, valamint a felé megnyilvánuló bizalom pedig „csattanós válasz” az ellenzék azon megjegyzéseire, hogy a miniszterelnök szerintük elszigetelődött;

a meglepettségtől nem is igen érkezett kommentár a részükről – vélekedett.

Arra a kérdésre, hogy milyen előnyei lehetnek Magyarországnak a diplomáciai sikerekből, Nagy Attila Tibor azt mondta: ma még nem tudható, hogy Donald Trump dicsérő kijelentése „mibe fog kerülni”, de szerinte az amerikai elnök haditechnikai vásárlásokat is elvárhat a magyar féltől.

Koskovics Zoltán szerint a brüsszeli elit próbálta elszigetelni Orbán Viktort, de ez nem sikerült, s mivel a Trump-adminisztráció számára a brüsszeli elit politikai rivális, így Magyarország természetes szövetséges. A két ország kapcsolata mindkét országot erősítheti, de gyengítheti a brüsszeli elitet – emelte ki. A szakértő rámutatott: az, hogy jó kapcsolatokat épített ki a magyar kormány az amerikai kormánnyal és az amerikai jobboldallal, megtérülni látszik, s kézzelfogható eredményekkel is járhat hamarosan.

A közel-keleti békefolyamat hatását illetően a szakértők egyetértettek abban, hogy a figyelem az orosz–ukrán konfliktus rendezése felé fordul, az azonban hosszabb és nehezebb folyamat lesz.

Koskovics Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy Vlagyimir Putyint leginkább „Kína tudná rávenni a rendezésre”, és Orbán Viktor az orosz, a kínai és az amerikai elnökkel is képes tárgyalni, azaz közvetíthet a felek között.

