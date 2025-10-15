Kiélezett politikai verseny van, fél évvel a 2026-os voksolás előtt a Fidesz áll jobban – hangzott el a 48 percben

Az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorának második felében G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója és Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója vitatták meg a 2026-os választási esélyeket.

Az ország méretét messze meghaladja Magyarország ázsiója a külpolitikai diplomácia tekintetében, ami az elmúlt másfél évtized erőfeszítéseinek köszönhető – vélekedett az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője csütörtökön az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorának első felében, miközben Nagy Attila Tibor politikai elemzővel vitatta meg a témát.

A műsor második felében G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója és Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója beszéltek a nemrég keletkezett, egymásnak ellentmondó közvélemény-kutatási adatokról.

G. Fodor Gábor elmondta: az ő mérésük szerint a politikailag aktívak körében és a teljes népességben is fej-fej melletti versenyben vezet a Fidesz. A műsorban bemutatott diagram szerint 44 százalékkal vezet a Fidesz, míg 41 százalékos a Tisza Párt támogatottsága, a Mi Hazánk Mozgalom 7, a Kétfarkú Kutyapárt 5, míg a Demokratikus Koalíció 3 százalékos támogatottságú.

Róna Dániel mindeközben arról beszélt, hogy az október elején végzett mérésük szerint a teljes népesség körében a Tisza Párt vezet 7 százalékponttal, a pártot választani tudók körében pedig 10 százalékponttal haladja meg a Tisza támogatottsága a Fideszét. Róna Dániel szerint egyrészt az időközi választásokból lehet látni, hogy sokan elégedetlenek a kormánnyal. Másrészt a fogyasztói bizalmi indexek mutatják az emberek gazdasági helyzetértékelését. „Ha az a kérdés, hogy miért népszerűtlen a Fidesz, akkor én mindenképpen a gazdasági okokat említeném az elsők között” – mondta a politológus.

G. Fodor Gábor a Tisza Párt népszerűségét korlátozó ügyek közé sorolta Magyar Péter mentelmi ügyét, a szivárogtatási kérdést, az adóval kapcsolatos bizonytalanságokat, amelyeket az elmúlt egy-két hónap terméseinek nevezett. Szerinte a Tisza nem „egy lendületben lévő politikai erő, aki tudja, hogy mit akar mondani, és tematizálja a napirendet”.

A Tisza Párt népszerűségét Róna Dániel azzal magyarázta, hogy ez a párt tűnik Orbán Viktor legesélyesebb kihívójának, ugyanis sok „antiorbánista ellenzéki szavazó azért szavazna a Tiszára, mert abban látja a lehetőséget, hogy Orbántól megszabaduljon” – fogalmazott. Hozzátette: „protesthangulat” van az országban és ezt a Tisza tudja meglovagolni. A 21 Kutatóközpont igazgatója az időköz választásokról azt mondta, hogy ott népszerűtlen a Fidesz, ahol egy jelölt indul valamilyen összefogással. ahol sok a jelölt, ott tud nyerni.

G. Fodor Gábor kitért arra, hogy ők most, hat hónappal a választások előtt kezdték el a méréseket. A két kutatóintézet eredménye közötti különbséget szerinte nem lehet módszertani okokkal vagy bizonytalansági faktorokkal magyarázni. Hozzátette: a hétköznapi élet tényei alapján a 21 Kutatóközpont eredményeit nem látja visszaigazoltnak,

véleménye szerint kiélezett politikai verseny van, és fél évvel a vége előtt a Fidesz áll jobban.

Róna Dániel végül úgy összegezett: azért jók a közvélemény-kutatások, mert ezekbe egyenlő esélye van bekerülni minden magyar állampolgárnak.

Kiemelt kép: G. Fodor Gábor, a Századvég Alapítvány elnöke köszöntőt mond az Európa jövője: család vagy migráció című konferencián a budapesti Larus rendezvényközpontban 2019. február 28-án.