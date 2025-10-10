Menczer Tamás Magyar Péternek: De hol van Tokar??? Peti, hol van Tokar?

Miroszlav Tokar neve a Tisza Világ applikációval összefüggésben merült fel a hét elején, amikor az Index arról számolt be, hogy ukrán fejlesztők készíthették a Tisza Párt applikációját.
Mandiner: A Tisza Párt alelnöke Berlinben találkozhatott az ukrán fejlesztőkkel, akik kifejleszthették az applikációjukat
Menczer Tamás ezzel kapcsolatban péntek délután azt írta a Facebookon:
„De hol van Tokar??? Peti, hol van Tokar?”
Majd hozzátette: „Radnai Márk először Berlinig utazott, hogy találkozhasson az Ukrán Tisza Világ applikációt fejlesztő ukrán Tokárral és munkatársaival. Lássuk, mit tudunk eddig a Tisza és az ukránok legújabb botrányáról!”
- „20 ezer ember személyes adatai szivárogtak ki.
- Kikerültek az adminisztrátorok is.
- Az adminisztrátorok között volt egy Tokar nevű ukrán ember.
- Ez a Tokár nevű ember egy ukrán cégnek dolgozik, amely applikációkkal is foglalkozik és az ukrán hadseregnek is bedolgozik.
- A lebukás után Tokar eltűnt. Törölte magát a közösségi médiából és nem válaszol semmire” – sorolta fel a Fidesz kommunikációs igazgatója.
„Peti, hol van Tokar? Milyen szép lenne, ha Tokar előkerülne…” – írta végül Menczer Tamás, aki még a poszt alatti kommentben is megismételte a kérdést, három órával később pedig egy újabb posztot tett közzé: „Peti, hol van az ukrán Tokar???”
Arról, hogy Radnai Márk Berlinben találkozhatott az ukrán fejlesztőkkel, a Mandiner írt pénteken.
Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárás pécsi állomásán tartott lakossági fórumon 2024. november 27-én (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)