Menczer Tamás Magyar Péternek: De hol van Tokar??? Peti, hol van Tokar?

Menczer Tamás a Facebookon tette fel a kérdést Magyar Péternek, hogy hova tűnt az a Miroszlav Tokar nevű ungvári webfejlesztő, aki állítólag részt vett a a Tisza Párt Tisza Világ nevű applikációjának kifejlesztésében.

Miroszlav Tokar neve a Tisza Világ applikációval összefüggésben merült fel a hét elején, amikor az Index arról számolt be, hogy ukrán fejlesztők készíthették a Tisza Párt applikációját.

Menczer Tamás ezzel kapcsolatban péntek délután azt írta a Facebookon:

„De hol van Tokar??? Peti, hol van Tokar?”

Majd hozzátette: „Radnai Márk először Berlinig utazott, hogy találkozhasson az Ukrán Tisza Világ applikációt fejlesztő ukrán Tokárral és munkatársaival. Lássuk, mit tudunk eddig a Tisza és az ukránok legújabb botrányáról!”

„20 ezer ember személyes adatai szivárogtak ki.

Kikerültek az adminisztrátorok is.

Az adminisztrátorok között volt egy Tokar nevű ukrán ember.

Ez a Tokár nevű ember egy ukrán cégnek dolgozik, amely applikációkkal is foglalkozik és az ukrán hadseregnek is bedolgozik.

A lebukás után Tokar eltűnt. Törölte magát a közösségi médiából és nem válaszol semmire” – sorolta fel a Fidesz kommunikációs igazgatója.

„Peti, hol van Tokar? Milyen szép lenne, ha Tokar előkerülne…” – írta végül Menczer Tamás, aki még a poszt alatti kommentben is megismételte a kérdést, három órával később pedig egy újabb posztot tett közzé: „Peti, hol van az ukrán Tokar???”

Arról, hogy Radnai Márk Berlinben találkozhatott az ukrán fejlesztőkkel, a Mandiner írt pénteken.

Kiemelt kép: Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója beszédet mond a nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárás pécsi állomásán tartott lakossági fórumon 2024. november 27-én (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)