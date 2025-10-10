Mandiner: A Tisza Párt alelnöke Berlinben találkozhatott az ukrán fejlesztőkkel, akik kifejleszthették az applikációjukat

Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke személyesen találkozhatott Berlinben a párt Tisza Világ nevű applikációja mögött álló ukrán fejlesztőkkel – írja a Mandiner.

A hét elején az Index írt arról, hogy ukrán fejlesztők (egészen pontosan a PettersonApps nevű cég, amelynek az ukrán hadsereggel is van együttműködése) állhatnak az applikáció mögött, és arról is beszámoltak, hogy 20 ezer felhasználó személyes adatai kiszivároghattak a világhálóra.

Magyar Péter és a párt is tagadta a lap állításait. A Mandiner szerint azonban figyelemre méltó, hogy

Radnai Márk, a párt alelnöke saját bevallása szerint részt vett egy olyan eseményen, ahol az ukrán fejlesztők is ott voltak.

Radnai még a HVG-nek adott május 28-i interjúban beszélt az akkor még készülő applikációról, és arról, Berlinben találkozott több fejlesztővel egy szakmai eseményen. A Mandiner szerint a Radnai által említett szakmai esemény minden valószínűséggel május 21–23. között zajló GITEX Europe 2025 elnevezésű technológiai kiállítás volt, ahol ott voltak résztvevőként a PettersonApps munkatársai is.

A lap arra is emlékeztetett, hogy a Tisza Világ mögött Miroszlav Tokar ungvári illetőségű webfejlesztő állhat. Tokar szintén a PettersonApps munkatársa, és a neve a Tisza Világ egyik adminjaként is feltűnt az említett adatszivárgással összefüggésben.

Bár Magyar Péter napokig tagadta az adatszivárgást, később egy levélben újabb fejlesztéseket ígértek az adatok védelme érdekében.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza) elnöke beszédet mond a párt Szent István nyomában című pannonhalmi ünnepségén 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)