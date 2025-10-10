Havas Henrik interjút kért Magyar Pétertől

Havas Henrik a Magyar Közöny című podcastben elárulta, hogy szívesen készítene interjút Magyar Péterrel, de a politikus nem válaszolt neki.

A baloldali újságíró korábban többször is kritizálta a Tisza Párt elnökét, a mostani beszélgetés alatt viszont azt mondta róla, hogy pozitív irányba változott róla a véleménye, ezért kért tőle egy interjút is .

„Küldtem egy szabályos felkérést Magyar Péternek, hogy adjon nekem interjút. Hát mindenki adott már nekem interjút Magyarországon, aki él és mozog: miniszterelnök, elnök, pártelnök… mindenki volt nálam. Nem is válaszolt Magyar Péter”

– mondta Havas Henrik a műsorban.

Az újságíró a podcastban azt mondta, hogy a Jólvanezígy című YouTube-csatorna múlt hétvégi interjúja győzte meg Magyar Péter „kvalitásairól”, és azt is hozzátette, hogy mivel jó emberismerőnek tartja magát, ezért neki „semmit sem jelent, hogy az első sorban tapsolt az Orbán Viktornak” korábban.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisztelet és Szabadság Párt (Tisza Párt) EP-listavezetõje nyilatkozik a sajtó képviselõinek a párt európai parlamenti és önkormányzati választási eredményváró rendezvényén az önkormányzati, európai parlamenti (EP-) és nemzetiségi választások napján Budapesten, a Roude Leiw állóhajón 2024. június 9-én. MTI/Hegedüs Róbert.