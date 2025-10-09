Gulyás Gergely: Már 1,3 millió címre kézbesítették a nemzeti konzultációs íveket

A nemzeti konzultáció íveinek kézbesítése jó ütemben halad, a csütörtök reggeli adatok szerint 1,3 millió címre már kézbesítette a posta az íveket – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

A miniszter azt mondta, a nemzeti konzultáció mindenkinek jó lehetőség arra, hogy véleményt mondjon a hosszú távú gázszerződések ügyében és a magyar adórendszer fontos kérdéseiről. Hozzátette:

vannak olyan „brüsszeli pórázon lihegő pártok”, amelyek minden brüsszeli diktátumot örömmel fogadnak és végre akarnak hajtani.

Magyarország hosszabb ideje kénytelen Brüsszel kritikáit elviselni az adórendszer egyszerűsége és egykulcsos volta miatt. Azoknak, akik ezen változtatni akarnak, látszik, hogy vannak magyarországi kapcsolataik is – jelentette ki Gulyás Gergely.

Úgy fogalmazott: a Tisza Párt adóemelési tervei is azt mutatják, hogy Magyarországon nincs konszenzus az adórendszerrel kapcsolatosan, ezért egy olyan társadalmi vita, amely egyértelművé teszi a választópolgárok álláspontját a közteherviselés kérdésében, helyes és indokolt.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. október 9-én (Fotó: MTI/Illyés Tibor)