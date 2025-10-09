Gulyás Gergely: Európa érdeke az, hogy Ursula von der Leyen távozzon

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtök reggel 9.30-tól kormányinfót tartanak. Az elhangzottakat élőben követjük.

Cikkünk frissült!

Orbán Viktor miniszterelnök az előző nap posztolt arról a közösségi oldalán, hogy hosszú kormányülést tartanak.

Az ülésen (amely egészen estig zajlott) megbeszélteket ismertette Gulyás Gergely csütörtökön reggel. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azzal kezdte tájékoztatóját hogy a kormány a minap döntéseket hozott az Otthon Start programról is. A miniszter szerint ezeket részletesen Panyi Miklós államtitkár fogja ismertetni pénteken.

Gulyás Gergely elmondta, hogy

a program a rendszerváltás óta a legsikeresebb hitelprogram, továbbra is jelentős az érdeklődés. Mint mondta, mostanra már pozitív hitelbírálatok is vannak, megkezdődött a folyósítás.

Az átlagos hitelösszeg 33 millió forint, az igénylők több mint 80 százaléka pedig 40 év alatti, 34 év az átlagéletkor. A hiteligénylések megoszlása országosan népességarányos: egyharmad a fővárosban és az agglomerációban, kétharmad az ország több részén történik – ismertette a miniszter.

Hozzátette: a program sikeres, de úgy látják, hogy a vállalatoknak is több forrásra van szüksége, ezért a vállalkozásoknak is megnyitották a fix 3 százalékos hitelt. Megjegyezte azt is, hogy szükség esetén nyitottak a változtatásokra a program, de már most látják, hogy nagy lesz az érdeklődés a vállalkozási hitelek iránt is.

Béremelés, bizalmatlansági indítvány, Brüsszel fogott embere

Gulyás Gergely szerint beszéltek a szerdai kormányülésen a minimálbér emeléséről is, miután a munkavállalók ezt kérték. Közlése szerint e téren még zajlanak a tárgyalások, ha a munkaadók és a munkavállalók megegyezésre jutnak, akkor a kormány azt el fogja fogadni.

A személyi jövedelemadómentesség bevezetésére is emlékeztetett a minisztert. Felhívta a figyelmet ugyanakkor, hogy az adómentességet igényelni kell: aki jogosult rá, és még nem igényelte az adómentességet, azoknak a munkáltatót kell felkeresniük.

A miniszter szerint a kormányülésen az európai politikáról is tárgyaltak, és leszögezték, hogy a következő uniós költségvetés tervezete (amelynek elfogadásához teljes tagállami egyhangúságra van szükség) jelenlegi formájában nem támogatható. Mint mondta, a végső költségvetést várhatóan csak később, 2026. második felében fogadhatják el, legalábbis az Európai Bizottság így készül.

Ezzel kapcsolatban szót ejtett arról is, hogy csütörtökön bizalmatlansági indítványról

„Nem kérdés, hogy Európa érdeke az lenne, hogy új bizottság és bizottsági elnök lépjen hivatalba”

– mondta Gulyás Gergely, bár elismerte, hogy erre nincs túl sok esély most a gyakorlatban.

A keddi mentelmi jogi döntésekről azt mondta a miniszter, hogy azok újabb határátlépést jelentenek, mivel az Európai Parlament bűnözőket, „antifás terroristákat” mentett fel a büntetőjogi felelősség alól. „Ez jól mutatja, hogy ma az Európai Parlament többségének a belátása képessége teljesen hiányzik, vagy jelentősen csökken” – mondta, majd szót ejtett arról is, hogy Magyar Péter is Brüsszelből kap védettséget, ezért nyilvánvalóan nem tudna szuverén politikát folytatni, és „nyilvánvalóan” egy fogott ember.

Emellett a gyermekvédelem ügyével is foglalkoztak szerdán: Gulyás Gergely szerint a következő egy hétben fontos döntésekre készülnek. Ezen kívül egy lakhatási támogatásról is döntöttek, amely a rendőröknek jár majd, és amely 10 milliárdos kiadást jelent majd a költségvetésnek. Ez utóbbit Pintér Sándor belügyminiszter fogja majd ismertetni.

A nemzeti konzultációról a miniszter azt mondta, hogy jól halad a kérdőívek kézbesítése, és ez egy jó lehetőség arra, hogy az emberek véleményt mondjanak, többek közt az orosz gázszerződések ügyéről is. Emellett arról is beszélt, hogy az október 23-i állami ünnepség a fővárosban, a Kossuth Lajos téren lesz, valamint számítanak arra, hogy Békemenet is lesz ugyasnazon a napon.

Vitályos Eszter elmondta, hogy az előző héten 97 milliárd forint értékben adtak át beruházásokat Magyarországon. A legnagyobb tétel ezek közül a világ második legnagyobb legógyára volt Nyíregyházán, amely 54 milliárd forintból valósult meg.

Mit csinál Orbán Viktor október 23-án?

Az újságírói kérdések közt az Index érdeklődésére, hogy Orbán Viktor is jelen lesz-e a Békemeneten (tekintettel arra, hogy az aznap uniós állam- és kormányfői csúcs is lesz Brüsszelben), Gulyás Gergely elmondta: a kormányfő csak az állami ünnepségen vesz majd részt.

Arra a kérdésre, hogy Varga Judit visszatérhet-e a politikába (ami a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdai videójában is szóba került), Gulyás Gergely azt mondta: „Nem a fogadókészség hiányzik, hanem a csatlakozási szándék.” De hozzátette: jövő héten találkozik vele, akkor kiderül, változott-e az álláspontja.

A köztévé kérdésére Andrej Babis cseh pártelnök győzelmével kapcsolatban a miniszter azt válaszolta: ez nagy hatással lehet a magyar kormán nemzetközi mozgásterére is.

„Egy hónapon belül kormányfő lesz”

– tette hozzá Babissal kapcsolatban a miniszterelnökséget vezető minisztert (Csehországban még zajlanak a választás utáni kormánykoalíciós tárgyalások). Gulyás Gergely fontosnak nevezte, hogy ezután már Magyarország és Szlovákia mellett lesz egy harmadik ország, amely ellenállhat Brüsszelnek, és azt is, hogy a V4-eken belül Lengyelországban az államfői szinten lehet még hasonló együttműködés Karol Nawrocki tavaszi megválasztása miatt.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 25-én. MTI/Bruzák Noém.