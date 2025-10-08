Mire készül valójában Magyar Péter és a Tisza Párt az egészségügyben? – kérdezte Takács Péter államtitkár

A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Facebook-oldalán tudakolta Magyar Pétertől azt, hogy mire is készül a Tisza Párt az egészségügyben. Takács Péter szerint az emberei ismét lebuktatták Magyar Pétert, pedig „az egészségügy nem gyerekjáték”.

Magyar Péter színre lépése óta a kórházakat próbálja politikai csatatérré alakítani: hőmérőzik, hergel, álhíreket gyárt – írta szerdai, a közösségi oldalán elérhető bejegyzésében a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára.

Takács Péter szerint a Tisza Párt vezetője mostanában szuperkórházakat és varázsütésre paradicsomi állapotokat ígér, eközben viszont az emberei mintha másik kottából játszanának.

Kollár Kingát örömmel tölti el, hogy 50 kórház felújítását sikerült megakadályozni, Tarr Zoltán elkotyogja a Tisza-adó terveit, ami szerint az orvosok nettó bére 3,2 millió forinttal, az ápolóké 280 000 forinttal csökkenne éves szinten, majd egy újabb videóban arról értekezik, hogy az egészségügyben bizony a jelenlegi rendszer nem fenntartható, és ágyszámcsökkentést, leépítéseket helyez kilátásba. Hegedűs Zsolt – a Kulja András látványos megsemmisülése után előkapott szakértő – pedig az ATV-n arról beszél, hogy szülészeteket, ortopédiai osztályokat záratna be

– sorolta az államtitkár.

Eközben szintén az ATV-ben még a baloldal házi egészségügyi szakértője, Kunetz Zsombor is elmondta, hogy a Tisza Párt egészségügyi programja súlyos önellentmondásokkal terhelt: a szuperkórházak terve szükségszerűen együtt jár a kis kórházak bezárásával – fűzte hozzá.

Takács Péter ezekkel kapcsolatban a következő kérdéseket tette fel:

Most akkor ki hazudik? Miért mond Magyar Péter mást a nyilvánosságban, mint az emberei? Mire készül valójában a Tisza az egészségügyben?

„Péter, az embereid megint lebuktattak. Az egészségügy nem gyerekjáték! Most az egyszer vállalj felelősséget, állj ki az emberek elé, és mondj igazat” – zárta bejegyzését Takács Péter államtitkár.

Kiemelt kép: Takács Péter Facebook-oldala