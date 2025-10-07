Vigyázat, a mentelmi jog függőséget okoz! Brüsszeli függőséget - jelentette ki Orbán Viktor

A miniszterelnök a Facebook-oldalán kedd délután közzétett bejegyzéseiben, az EP-nek Magyar Péter mentelmi jogát fenntartó szavazására reagálva arra figyelmeztetett, hogy a mentelmi jog függőséget okoz! Brüsszeli függőséget. Lopás? Bennfentes kereskedés? Egyet se félj, Brüsszel kimos a bajból – írta Orbán Viktor.

Orbán Viktor miniszterelnök arra reagálva tett közzé bejegyzéseket a Facebook-oldalán, hogy

a Magyarországon köztörvényes bűncselekményekkel, egyebek között lopással, bennfentes kereskedéssel gyanúsított Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének, EP-képviselőnek az uniós testület nem vonta meg a mentelmi jogát, vagyis vele szemben nem lehet lefolytatni az eljárást.

A kormányfő egyik posztja mellé azt a videót mellékelte, melyen korábban példátlan esetnek nevezte, hogy ma a Brüsszelt támogató politika vezetőjének fogják a kezét a mentelmi joggal, azt nem adják ki és így nem állhat a magyar jogrendszer elé.

A felvételen Orbán Viktor úgy fogalmazott: „az ellenzék vezetőjét csak az európai mentelmi jog menti meg az eljárástól”.

A miniszterelnök a videós bejegyzéshez kommentként azt írta: Lopás? Bennfentes kereskedés? Egyet se félj, Brüsszel kimos a bajból!

„Csak el kell indulni a választáson és azt csinálni, amit Brüsszelben mondanak. Így zsarolják a mentelmi huszárt. Szégyen! ”

– fogalmazott Orbán Viktor, aki egy másik videós bejegyzésében azzal szembesítette a Tisza Párt vezetőjét, hogy korábban azt ígérte, nem veszi fel EP-mandátumát, amellyel járna számára a mentelmi jog. Sőt, Magyar Péter korábban a mentelmi jog intézményének eltörléséről is beszélt a videó tanúsága szerint.

Orbán Viktor azt írta: „Vigyázat! A mentelmi jog függőséget okoz! Brüsszeli függőséget.”

Kiemelt kép: Magyar Péter és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Forrás: Facebook)