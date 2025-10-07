Műsorújság
Menczer Tamás szerint Manfred Weber kezében marad a póráz, a nyakörv meg Magyar Péteren

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.10.07. 14:59

Főoldal / Belföld / Belpolitika

| Szerző: hirado.hu
Döntöttek. Marad Manfred Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Magyar Péteren. Weber újra megvédte Pétert – írta kedden Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója Facebook-oldalán Magyar Péter mentelmi jogával összefüggésben.

Milyen meglepő… Nem függesztették fel a mentelmi jogát. Weber továbbra is fogja neki. A kezét ”– írta Menczer Tamás Magyar Péterre és az Európai Néppárt vezetőjére célozva.

Weberék érvelése szóról szóra ugyanaz, amit Magyar Péter is mondani szokott. Ez nem jogi, ez politikai ügy. A telefonlopás. Ez szégyen. Weberék már a látszatra sem adnak. Mindenki tudja, mindenki látta, hogy Magyar Péter berúgott, balhézott, és telefont lopott. Mindenki látta. De Magyar Péternek a következményeket nem kell vállalnia. Hála Webernek

– fogalmazott a kormánypártok kommunikációs igazgatója, aki szerint Manfred Weber minden eszközzel védi Magyar Pétert.

Persze, hogy védi, hiszen az ő bábfigurája. El is mondta: ezzel a Magyar Péter nevű bábfigurával akarom leváltani Orbán Viktort. Mert Orbán Viktor útban van. Orbán Viktor nemet mond a bevándorlásra, a genderre, a háborúra és Ukrajna uniós tagságára is. Ezért kell Webernek valaki más – írta közösségi oldalán Menczer Tamás.

A kormánypárti politikus szerint Magyar Péter Manfred Weber számára kiváló alany, hiszen folyamatosan botrányok vannak körülötte, és a telefonlopás valamint a mentelmi joga miatt tökéletesen irányítható, mindent végrehajt.

Weber kezében a póráz, a nyakörv meg Péteren. Ha látni akarsz egy fogott, irányított embert, nézz Magyar Péterre

– írta Menczer Tamás, aki szerint Weber diktál, Péter végrehajt. Weber parancsára a Tisza kék-sárgát húz az Európai Parlamentben. A Tisza lemondana „csak egy pici szuverenitásról” – fűzte hozzá.

A Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát, 58 százalék, emlékszünk. A Tisza bevezetné a Tisza-adót, és a te pénzedből kedvezne a bankoknak, a multiknak és az energiacégeknek – fogalmazott.

Weber színjátéka folytatódik, ő irányít, a bábfigura pedig előad. De a befejezés a miénk lesz. A magyarok mindig elkergették azokat, akik külföldi érdekeket szolgáltak ki. Most is így lesz. Áprilisban Magyar Péter és a Tisza Párt oda kerül, ahová való, derék szellemi elődei, az SZDSZ és a Momentum mellé, a magyar politikatörténet szemétdombjára. Vége van!

– értékelt a kommunikációs igazgató.

Oszd meg, hadd idegeskedjen a bábfigura!” – írta közösségi oldalán Menczer Tamás.

Tovább üzemel a brüsszeli mentelmi mosoda – jelentette ki Orbán Viktor

Orbán Viktor a Facebook-oldalán szégyennek nevezte, hogy kedden az Európai Parlament nem függesztette fel a Tisza Párt vezetőjének mentelmi jogát. A kormányfő szerint a brüsszeli mentelmi mosoda tovább üzemel.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, EP-képviselője és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

