Műsorújság
#Röszke 10 #FIX 3% lakáshitel #Harcosok klubja #orosz–ukrán háború

Orbán Viktor: Ez az ő ajánlatuk az országnak. Viszály és rombolás.

Szerző: hirado.hu
2025.10.06. 09:46

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggeli Facebook-posztjában párhuzamba állított két vasárnapi eseményt: a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelítését, valamint azt a kormányellenes tüntetést, amely Budapesten, a Kossuth Lajos téren zajlott le. Véleménye szerint az utóbbi esemény megmutatta, hogy mi az ellenfeleik ajánlata az országnak.

Megbékéléstől a megfélemlítésig. Tegnap felemelő napunk volt. Felemelő nap, mert újraszentelték a felújított veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Aki templomot épít, az hazát épít. Veszprém épülése pedig olyan mértékű, amely mellett nem lehet csak úgy elmenni. Meghaladja a jobb- és baloldali lövészárkokat. Mindannyiunk büszkesége” – kezdte posztját a miniszterelnök.

Majd azzal folytatta: „Közben Budapesten egy másik rendezvényen a megfélemlítés ellen tüntettek. Tették mindezt válogatott káromkodások, fenyegetések és tettlegesség közepette, a gyermekvédelem álcája mögé bújva. Tények nélküli sunyi sejtetés, olcsó hangulatkeltés és határtalan gyűlölet.”

„Ez az ő ajánlatuk az országnak. Viszály és rombolás”

fogalmazta meg véleményét a kormányfő.

Végül hozzátette: „Mi építünk tovább. Templomokat, utakat, gyárakat, iskolákat és óvodákat. Egy büszke, családbarát országot. És ha jól tesszük a dolgunkat, akkor legkésőbb jövő áprilisban meghaladjuk a gyűlölet erőit.”

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése alkalmából rendezett ünnepségen az Érseki Palota Dísztermében 2025. október 5-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán.

