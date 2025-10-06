Orbán Viktor egyértelművé tette: akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit

A miniszterelnök a Facebook-oldalán reagált arra a hétfő reggeli hírre, hogy a Tisza Párt applikációját ukránok fejlesztették és az azt letöltők közül mintegy húszezer ember személyes adatai szivárogtak ki. Orbán Viktor egyértelműen Magyar Péterre utalva azt írta: tőle kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit.

Ahogyan arról hétfő reggel az Index cikkére hivatkozva a közmédia is beszámolt, egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén, ráadásul közel húszezer felhasználó személyes adatai kiszivárogtak az applikációból. A portál szerint joggal merül fel, hogy miért külföldi informatikusokkal dolgoztak Magyar Péterék, és miért éppen egy ukrán cégre esett a választásuk. Szerintük az is kérdéses, hogy vajon Ukrajnába kerültek-e a magyar felhasználók adatai.

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalára feltöltött és egy rövid videóval illusztrált bejegyzésben, a következő szavakkal reagált a történtekre:

„Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán elnök a vezérszurkolója, és akinek még az applikációját is ukránok fejlesztik, attól kár elvárni, hogy majd megvédi Magyarország érdekeit.” Akinek egy ukrán kém szervez programokat, aki az Európai Parlament nyíltan ukránpárti frakciójában ül, akinek az ukrán… Közzétette: Orbán Viktor – 2025. október 6., hétfő

Az Index a beszámolójában arról is írt, hogy a Tisza Párt számára azért is különösen kellemetlen lehet, ami történt, mert korábban is előfordult már, hogy aktivistáik adatait nem voltak képesek biztonságosan kezelni, és azok nyilvánosságra kerültek a párt Discord-szerveréről.

Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője hétfőn a Facebook-oldalán a Tisza Párt második óriási adatszivárgási botrányaként számolt be az esetről.

Szentkirályi Alexandra a Tisza alelnökének, annak a Radnai Márknak érintettségéről számolt be a bejegyzésben, aki az alkalmazás fejlesztéséért volt felelős és adminként szerepelt.

„Ő korábban egy amerikai fejlesztést kotyogott el, de most az alelnök mellett egy másik gyanús alak is adminként szivárgott ki”

– tette hozzá a politikus.

Az Index később azt írta , miután beszámoltak arról, hogy egy ukrán cég fejleszthette Magyar Péterék alkalmazását, időszakosan elérhetetlenné vált az ezt igazoló link. A portál a cikk megjelenése előtt kérdéseket küldött a Tisza Pártnak, akik nem cáfolták az Index értesüléseit, hanem pár perccel később egy, a lapot „becsmérlő” választ küldtek.

Az Index tudósítása szerint a leállást nem sokkal azután vették észre, hogy megjelent a Tisza-világ-applikációról szóló írásuk.