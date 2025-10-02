Újabb lépés a Szőlő utcai álhírbotrányban: kihallgatja az ügyészség a pedofilvádat elindító Juhász Pétert

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében indult nyomozás keretében – az ügy teljes körű feltárása érdekében – bizonyítékokat foglal le a volt politikus Juhász Pétertől. Az ügyészség emellett intézkedik Juhász Péter és további személyek tanúként történő kihallgatásáról – közölte az Központi Nyomozó Főügyészség.

Juhász Péter (aki nem azonos a bűnügy gyanúsítottjaként emlegetett Juhász Péter Pállal) volt az a személy, akinek a YouTube-csatornáján egy nevét nem vállaló személy megfogalmazta a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel szembeni pedofilvádat. A kormányfő helyettesét erre alapozva vádolta meg a parlamentben is a DK-s Arató Gergely.

A Központi Nyomozó főügyészség közleményében most emlékeztettek arra is:

„A Szőlő utcai javítóintézetet érintő – eddig a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda által (KR NNI) folytatott – nyomozást a büntetőéljárási törvény által biztosított lehetőségével élve a Legfőbb Ügyészség 2025. szeptember 26-án ügyészségi hatáskörbe vonta.”

Hozzátették: „Az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen nyomozó csoport alakult, amely bekérte az ügyiratokat, megkezdte azok vizsgálatát, valamint soron kívül intézkedett a nyomozási cselekmények meghatározásáról és azok végrehajtásáról. A javítóintézetet érintő ügynek eddig két gyanúsítottja van, akiknek a letartóztatását – ügyészi indítványra – a nyomozási bíró 2025. november 29-ig hosszabbította meg.”

„A KR NNI által korábban közölt megalapozott gyanú lényege szerint a Budapesti Javítóintézet vezetőjeként dolgozó férfi és a párja – akit munkatársaként is alkalmazott – több nehéz sorsú, a gyanúsítással érintett időszakban már nagykorú fiatal helyzetét – a tőlük való anyagi és érzelmi függését – kihasználva, prostitúciós tevékenység folytatására és az abból származó bevétel átadására bírta rá. A gyanúsított férfi ezen személyeket papíron, névleg felvette az intézménybe, akik azonban ott ténylegesen nem dolgoztak.”

„A férfi mindezeken túl engedély nélkül egy lőfegyvernek minősülő légpuskát is tartott. A KR NNI a férfit és a párját több ember sérelmére elkövetett minősített emberkereskedelem és kényszermunka bűntettével – a férfit ezen kívül több rendbeli közfeladati helyzettel visszaélés bűntettével és lőfegyverrel visszaélés bűntettével – gyanúsította meg” – emlékeztetett közleménye végén az ügyészég a bűncselekmény részleteire.

Az ügyben előzőleg az igazságügyi tárca is kiadott egy részletes jelentést, amelyben szintén azt állt: politikus, illetve kormánytag érintettsége sem az ügy feltárása, sem pedig a büntetőeljárás során nem merült fel. A hatóságok korábban a magát geopolitikai szakértőnek nevező újságírót, Káncz Csabát is kihallgatták az ügyben, aki szintén pedofíliával vádolt két minisztert a közösségi oldalán, de nem tudott bizonyítékokat felmutatni ezzel kapcsolatban.

Kiemelt kép: Juhász Péter. Forrás: Facebook.com.