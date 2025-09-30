Karácsony Gergely: Olcsóbban utazhatnak a bérlettel rendelkezők a budapesti repülőtéri járaton

Olcsóbban utazhatnak a bérlettel rendelkezők a repülőtéri járaton szerdától – közölte a budapesti főpolgármester a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely keddi bejegyzésében azt írta:

október 1-től a Budapest-, Pest vármegye- vagy országbérlettel utazók mindössze két vonaljegy áráért, azaz 1000 forintért vehetik igénybe a 100E Repülőtéri Expresszt.

A kedvezményes kiegészítő jegy a BudapestGO alkalmazásban érhető el és papíralapú bérlettel is használható – tette hozzá. A 14 év alattiak, a 65 év felettiek és a nyugdíjas bérlettel vagy MÁK-igazolvánnyal utazók továbbra is díjmentesen utazhatnak a járaton – közölte a főpolgármester.

A Budapesti Közlekedési Központ később azt közölte, hogy a kiegészítő repülőtéri vonaljegy a BudapestGO applikáción belül az „Egyéb közlekedési jegyek” menüpont alatt lesz elérhető.

Felszálláskor az utasoknak be kell mutatniuk az érvényes bérletüket, majd ezt követően tudják érvényesíteni a kiegészítő repülőtéri vonaljegyet – tették hozzá.

Az új jegytípus bevezetése mellett további változás, hogy október 1-jétől a nem bérlettel vásárolt 100E járatra érvényes vonaljegy ára 2200 forintról 2500 forintra emelkedik – tájékoztattak.

Kiemelt kép: Budapest, 2022. június 11. Felszállásra várakozó utasok a Budapesti Közlekedési Központ 100E jelzésû közvetlen repülõtéri járatára a Deák Ferenc téren, hogy a Liszt Ferenc nemzetközi repülõtérre utazzanak. MTVA/Bizományosi: Róka László.