Erőszakos tüntetések és botrányok: így építi politikai kampányát Hadházy Ákos

Hadházy Ákos 2025 márciusa óta hetente szervez kormányellenes demonstrációkat Budapesten, amelyek rendre botrányba és rendőri intézkedésekbe fulladnak. A szeptemberi ferences szerzetessel szembeni incidens országos felháborodást váltott ki, míg a korábbi megmozdulások közlekedési káoszt, hídfoglalásokat és büntetőeljárásokat eredményeztek. A független országgyűlési képviselő figyelemfelkeltő akcióival már a 2026-os választásra készül, miközben Orbán Viktor miniszterelnök szerint „belőle él”, és még politikai szereplőnek sem tekinthető.

Hadházy Ákos 2025 márciusa óta minden kedden kormányellenes demonstrációt tart Budapesten. A független országgyűlési képviselő a parlamenti politizálás helyett következetesen szervezi a megmozdulásokat, amelyek rendszerint botrányba fulladnak.

Az egyik legtöbb visszhangot kiváltó eset szeptember 23-án történt, amikor Hadházy Ákos és tüntetői egy idős, ferences szerzetessel kiabáltak. A történtek széles körű társadalmi vitát indítottak arról, hogy milyen határok között maradhat egy politikai tiltakozás. Múlt hét kedden Hadházy Ákos ismét a Ferenciek terén tartott demonstrációt, amikor beszéde közben megszólalt az Alcantarai Szent Péter templom harangja. A politikus úgy látta, hogy szándékosan zavarták meg a beszédét, ezért a résztvevők közül néhányan – köztük egy zebra jelmezbe öltözött személy – berontottak a templomba.

A tüntetők a 83 éves Reisz Pál ferences szerzetest is számon kérték, miközben egyházellenes rigmusokat, és a „szégyelld magad” felkiáltást skandálták.

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány közleménye szerint

a keddi tüntetések egyre szélsőségesebb hangulatban zajlottak, ahol gyakoriak voltak a méltóságot sértő, erőszakra buzdító és obszcén megnyilvánulások.

Hadházy Ákos végül megállapodott az egyházi képviselőkkel, így október 7-től már a Ferenciek térénél lévő buszmegállónál folytatja a tüntetéssorozatát.

Pál atya, lelkipásztor és Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő a belvárosi ferences templomnál 2025. szeptember 23-án (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Rendőrségi incidensek a Hadházy-tüntetéseken

A Ferenciek terén történt incidens miatt csoportos garázdaság gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség. A keddi tüntetéseken több esetben is agresszívan nyilvánultak meg a résztvevők, a hatóságnak pedig többször is közbe kellett lépniük.

A demonstrációk gyakran közlekedési akadályokat okoztak, például hídfoglalásokkal, amelyek miatt a rendőrség forgalomkorlátozást és a terület lezárását rendelte el. A tüntetők jogellenesen akadályozták a forgalmat, például ülődemonstrációval a Szabadság hídon, ami miatt több személy ellen büntetőeljárás indult.

Előfordult, hogy a demonstrálók között egy körözött személyt is elfogtak, valamint garázdaság és kábítószer birtoklásának gyanúja miatt is visszatérően intézkedett a rendőrség.

A hatóságok többször is felhívták a figyelmet a gyülekezési jog betartására, szükség esetén pedig feljelentést tettek. A tüntetések alatt a rendőrség sorfalat állt, míg az úttesten tartózkodókat elvezették, hogy biztosítsák a közlekedés zavartalanságát. Habár a politikai tiltakozás a demokratikus vita része, az ismétlődő hatósági intézkedések megkérdőjelezik, mennyiben maradnak a tüntetések a békés keretek között.

Közlekedési káosz és hídfoglalás

A Hadházy Ákos által szervezett demonstrációkon Budapest fő közlekedési útvonalait és a hídjait is rendszeresen elfoglalták. A néhány száz résztvevőből álló tüntetők miatt óriási dugók alakultak ki a fővárosban. Időnként egész városrészek bénultak meg, amellyel nemcsak az autósok, hanem életmentők közlekedését is akadályozták. A Századvég áprilisi felmérése alapján a magyarok 59 százaléka nem értett egyet azzal, hogy a Hadházy-féle tüntetők budapesti hidakat foglaljanak el.

Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő által szervezett demonstráció résztvevői a Szabadság hídon 2025. április 1-jén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Orbán Viktor: Hadházy Ákos belőlem él, én tartom el

Hadházy Ákos független képviselőként nem támaszkodhat pártstruktúrára, így politikai túlélése kizárólag a személyes láthatóságon és aktivizmuson múlik. A politikus nemrég egy interjúban beszélt arról, hogy mindenképp megméretteti magát Zuglóban a 2026-os országgyűlési választáson. Habár a Tisza Párt megjelenése új helyzetet teremtett az ellenzéki térfélen, Hadházy Ákosnak esze ágában sincs visszalépnie, hogy Magyar Pétert támogassa.

Az ellenzéki politikus azt is kijelentette, hogy választási veresége esetén teljesen visszavonul a politikától, éppen ezért a botrány és a médiafigyelem is tudatos stratégia lehet, amellyel folyamatosan a középpontban maradhat.

„Hadházy Ákos köszönettel tartozik nekem, mert belőlem él, én tartom el. Ha én nem lennék, akkor neki nem lenne politikai karrierje”

– jelentette ki a politikusról Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő emellett bolondnak és félnótásnak nevezte Hadházy Ákost. Meglátása szerint a képviselő szánalomra méltó, és még politikai szereplőnek sem tekinthető. „Egyik oldalról jönnek a politikát játszani akaró színész urak, a másikról meg a megbolondult politikusok, ezek összetalálkoznak középen, ez ma az ellenzéki tábor” – tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom Közérdekű üzem megzavarásának kísérlete miatt emelhetnek vádat a hídfoglalók ellen Lezárult a rendőrség közérdekű üzem megzavarásának kísérlete miatt indított nyomozása.

Kiemelt kép: A gyülekezési törvény módosításának visszavonásáért és a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat elfogadásával szemben tartott tüntetés résztvevői a budapesti Ferenciek teréről az Erzsébet hídon keresztül a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz vonulnak 2025. május 27-én. Elől Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)