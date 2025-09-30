„Emberkísérletről”, „felnégyelésről” és „karóba húzásról” beszéltek – káoszba torkollott az önkormányzati ülés Erzsébetvárosban

Telt házas, feszült hangulatú rendkívüli ülést tartott kedd reggel az erzsébetvárosi önkormányzat, ahol a képviselő-testület a kerület területi egységének megőrzéséről döntött, miután nemrég egy népszavazást kezdeményeztek Belső-Erzsébetvárosnak a kerületből való kiválásról.

Az ügy előzménye az volt, hogy szeptember elején Frölich Róbert és Szabó György rabbik polgárőrséget indítottak Belső-Erzsébetvárosban, ahol véleményük szerint az önkormányzat elvesztette a kontrollt a közállapotok felett. Később aztán már az is felvetődött, hogy egy népszavazást ind

Az erzsébetvárosi önkormányzat kedd reggel 9-kor tartott rendkívüli ülést, amelyet Niedermüller Péter DK-s polgármester egyetlen napirend miatt hívott össze:

a képviselő-testületnek nyilatkozatot kellett elfogadnia a kerület területi egységének és integritásának védelméről.

A polgármester indoklása szerint a kerület egységét veszélyeztető törekvések megjelenése miatt vált szükségessé, hogy a helyi önkormányzat állást foglaljon a kérdésben.

Az Index beszámolója szerint az ülés telt ház előtt kezdődött meg, és a képviselőkön kívül (akik közül mindenki megjelent) jelen voltak helyi lakosok, köztük Szabó György rabbi – igaz, a tömeg miatt ő csak az ajtóban állva lehetett jelen.

A rabbi szerint „emberkísérlet” zajlik a kerületben

Az ülés elején Benedek Zsolt, a Fidesz helyi frakcióvezetője éles kritikával illette a polgármestert.

„A rabbik kezdeményezése segélykiáltás. Az ügy azért indult el, mert ön, polgármester úr, becsapta a helyieket. Az, hogy ez a helyzet előállhatott, az ön kudarcos politikájának eredménye”

– mondta, majd felsorolta a problémákat, mondván: összevissza forgatják a forgalmi rendet, elvettek ezer parkolóhelyet, a lakosság parkolóbérleteinek árát tizenhétszeresére emelték, átjátszották a nyitvatartásról szóló döntést a bulibáróknak, és most még azzal is kedveznek nekik, hogy elkezdtek „sétálóutcásítani”, hogy kiülőket hozhassanak létre, valamint elszabadították a rollerkáoszt.

„Az előterjesztésben már előre fenyegeti az itt lakókat, hogy nem lesz pénz a közszolgáltatásokra. Hogyan jön ahhoz bárki, hogy elvegye a népszavazás lehetőségét a helyi lakóktól? Azt gondolják, ha határozatba foglalják, hogy Erzsébetváros oszthatatlan, akkor meg van oldva minden?” – fogalmazott Benedek, majd hozzátette, a polgármesternek kellett volna orvosolnia a problémákat, de erre már nincs lehetőség, elfogyott a közbizalom, és már túl késő.

Ezután szólalt fel Szabó Róbert rabbi, aki közölte: „Nem mint egy zsidó szervezet elnöke ülök itt, hanem mint erzsébetvárosi lakó, aki 58 éve itt született, és itt végezte az iskolát is. Minden egyes idegszálam ehhez a kerülethez köt, és normális esetben azt lehetne mondani, hogy nálam nagyobb VII. kerületi patrióta kevés van a kerületben. De eljutottunk odáig, hogy olyan emberek, akiknek minden idegszáluk ide kötődik, kénytelenek a kiváláson gondolkodni.”

Hangsúlyozta, tisztázni szeretné azt is, hogy minden kezdeményezés, amiről most szó van, az nem zsidó kezdeményezés. „Csak a véletlen műve, hogy én éppen hosszú, nagy szakállal ülök itt, ettől függetlenül lényegtelen, hogy milyen zsidó szervezet milyen közleményt ad ki. Erzsébetvárosi vagyok, ugyanabban a vizeletszagban, ugyanabban az ürülékben és szemétben botladozom, mint mindenki más ”– fogalmazott.

Szerinte normális esetben a lakóknak lenne több lehetőségük, de a lakók szava mit sem számít. Felemlegette, hogy egy hónapja kezdték el a polgárőrség kiépítését, de azóta sem kaptak egyetlen telefonhívást sem az önkormányzattól.

„Emberkísérlet folyik, és ez tény, de ebből elég. Egy több száz éves negyedben élünk, amelyet sikerült bulinegyeddé aljasítaniuk az elmúlt tíz évben”

– zárta felszólalását a rabbi.

A polgármester felette a kesztyűt

Niedermüller Péter azzal Szabó György felszólalására: „Amit elmondott, az igaztalan hangulatkeltés”, majd azt állította, hogy a rabbik sem keresték meg az önkormányzatot a polgárőrség miatt.

„Egyrészt az igaztalan vádakról: itt ülnek mögöttem lakótársaim, és vannak még több százan, akiknek a véleményét képviselem, tehát a vádaim nem igaztalanok. Mi, zsidók az önvizsgálat idejét tartjuk. Lehet, nem a lakókra kellene mutogatni, hanem önnek is önvizsgálatot kellene gyakorolnia” – konkrázott Szabó György.

Niedermüller Péter erre úgy válaszolt: „A lakók, akiket önök homogén egységnek tekintenek, azok között különböző álláspontokat képviselnek. Nekem lakók mondták el, hogy mennyire nem értenek egyet.” Hozzátette, most nem hozta be ezeket a megszólalásokat, mert nem akarta untatni az egybegyűlteket, de van ilyen – amire az egybegyűltek fújolással reagáltak.

A kutyapárti képviselő lemondatta volna a DK-s polgármestert, miközben egy lakos „felnégyelésről” és „karóba húzásról” beszélt

Az ülésen több másik, ehhez hasonló vita is volt a kormánypártiak és ellenzékiek közt. Firnigel Lóránd MKKP-s képviselő – aki egyetértett azzal, hogy oszthatatlan a kerület, de úgy vélte, hogy a beltartalom nem jó – azt mondta, hogy szerinte Niedermüller most is csak másokra (a rendőrökre vagy a kormányra) hárítja a problémát, ahogy azt az Airbnb bezárásáról szóló vitában tette.

„Ezért volt a módosító javaslatomban, hogy ön mondjon le, mert nem tud rendet tartani”

– mondta a kutyapárti képviselő, amire taps tört ki. De a másik oldalnak is odaszúrt, amikor bejelentette, hogy „Aranykutyafark díjat” alapított, amelyet átadott a rabbinak, és küldött egyet a főrabbinak is. Ezt a díjat azért kapták a rabbik, mert annyira abszurd reakciót adtak a valós problémákra, amit a Kutyapárt is megsüvegelne.

A vitában Sipos Anna, egy középső-erzsébetvárosi lakos is felszólalt, állítása szerint azért, mert szolidaritást akart vállalni. Egyetértett a polgármesterrel abban, hogy egységes maradjon a kerület, de szerinte ehhez egységes zárórára is szükség van, mert jelenleg más szabályok tartoznak Belső-Erzsébetvárosra, mint a kerület többi részére.

„Önök előtt két út áll. Vagy mindenhol 24 órakor be kell zárni, mindenhol, vagy bárki, aki erre engedélyt kér, az nyitva tarthat reggel 6-ig bárhol a kerületben. Persze utóbbi esetben a helyi képviselők számolhatnak felnégyeléssel, kiheréléssel, keresztre feszítéssel, karóba húzással. Ha egyiket sem akarják, akkor engedjék, hogy Belső-Erzsébetváros csatlakozzon a VI. kerülethez egy tökösebb városvezetés alá”

– mondta a felszólalása végén.

Antiszemita megjegyzés, majd szavazás

Ezután sorra jöttek a helyi felszólalók, akiknek a többsége elismerte a problémákat, de ennek ellenére kitartott az egységes kerület mellett, és csak végső elkeseredésnek tartja a kiválás ötletét.

Aztán az egyik megszólaló, aki egyértelműen a polgármester álláspontját képviselte, tett egy félreérthetetlenül antiszemita megjegyzést beszédében, amire elszabadultak az indulatok.

Végül ordibálásig fajuló vita tört ki, mire Niedermüller Péter berekesztette a napirendi pontról szóló vitát, amivel csak olajat öntött a tűzre.

„Szavazzunk” – zárta le végül a kiabálást a polgármester. A voksoláson a Fidesz-frakció nem vett részt a szavazáson, Firnigel Loránd pedig tartózkodott. Mindenki más megszavazta a határozatot, miszerint Erzsébetváros egységes.

Kiemelt kép: Niedermüller Péter sajtótájékoztatót tart Reagálás Orbán Viktor évértékelőjére címmel az Képviselői Irodaházban 2017. február 10-én. MTI Fotó: Soós Lajos.