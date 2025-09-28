Rogán Antal: sokba fog kerülni a Tisza Pártra leadott voks az embereknek

Aki azon gondolkodik, hogy másfelé szavaz, gondolja át, mert nagyon sokba fog kerülni. Senkinek ne legyen kétsége a felől, hogy azokat a terveket, amelyeket Brüsszel mindig mondogat, az adóemeléstől a többkulcsos adón, a vagyonadón keresztül az ingatlanadóig, meg fogják csinálni – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter a Mandiner Hotel Lentulai című műsorának adott, vasárnap közzétett interjúban.

Rogán Antal szavai szerint ezeket a terheket a magyar középosztály fogja megfizetni.„ Akinek akár csak egy ingatlana van, akinek a jövedelme kicsit magasabb az értelmiségi minimálbérnél, az több adót fog fizetni, ingatlanadót fog fizetni, ezt mind rájuk fogják verni” – fogalmazott.

55 százalék vs. 45 százalék – erőviszonyok a magyar belpolitikában

Úgy vélte, a politikai ellenfeleik tábora tapsol, mert abban a hitben élnek, hogy ha megszerzik a hatalmat, minden megváltozik. „Megváltozik, de ugyanazt fogják kapni, mint amit a jobboldali szavazótábor büntetésül: ugyanazokat a magasabb adókat, megemelkedő rezsit és még sorolhatnám, de most a tábornak ezt a részét pillanatnyilag nem érdekli” – jelentette ki.

Rogán Antal azt mondta: Magyarországon az emberek 45 százaléka lehet az, aki mereven mindent elutasít, amit a Fidesz-KDNP csinált, 55 százaléka ezzel nem így van, és „az az 55 százalék nekünk megnyerhető, sokakat már meg is nyertünk”.

És lesznek, akik racionálisan gondolkodnak, egy jól vezetett kampánnyal, higgadt érveléssel, a megfelelő szembesítés mellett el lehet érni, hogy egy határozott többség legyen mellettük a jövő évi országgyűlési választáson – tette hozzá. „De azt látni kell, hogy azt a 45 százalékot nem fogjuk tudni meggyőzni, ők most beleszerettek Magyar Péterbe, előtte másba, de ha nem hozza azt, amit várnak tőle, kiszeretnek belőle” – közölte.

A miniszter szavai szerint a stabilitás sokat számít egy ország életében, mert kiszámítható jövőt garantál. Ha valaki most felvesz egy fix 3 százalékos hitelt, 20-25 évig fizetni fogja, fontos neki, hogy egy következő kormány ne gondolja meg magát. Szólt arról is, hogy számára a 2002-es választás nagy tanulsága, hogy hiba volt csak a két választási forduló között beszélni az embereknek arról, hogy mit kockáztatnak, ha a szocialistákat, és Medgyessy Pétert választják. „Mindig el kell mondani, mit kockáztatnak és az emberek eldöntik” – fűzte hozzá.

Átszakadó határok, álhírbotrány, ukrán-brit lejáratókampány?

A politikus a Tisza Párt rendezvényein újságírókat ért inzultusokról azt mondta, „átszakadt egy határ, áttört egy üvegplafon”, van a gyűlöletnek egy bizonyos foka, ahova a politika kétségkívül nem merészkedhet. A Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos ügyre utalva azt mondta: az az üvegplafon is áttört, hogy megfogalmazott állításoknak semmi közük a tényekhez.

A legutóbbi rágalomhadjáratnak semmi tényalapja, semmi bizonyíték, mégis teljes gőzzel nyomta a magyar politikai elitnek egy jelentős része, és ez nagyon helytelen – mondta a kabinetminiszter.

Úgy vélte, hogy a gyűlöletkeltés és a pletykák terjesztése miatt kialakult helyeztek tekintetében az influenszereknek a politikusoknál is nagyobb felelősségük van. Magyar Péter valójában nem politikus, hanem politikai influenszer, így is viselkedik, ezért túl forrófejű, kiszámíthatatlan, ezért nem lehet komolyan venni – mutatott rá, hozzáfűzve: „Ha tényleges cselekvési lehetőség lenne a kezében, annak a következményei azért lennének súlyosak, mert akkor nyilvánvalóan semmi, amit most mond a választóinak, nem lenne igaz, mert ott nem az történik a végén, amit ő akar, hanem amit a gazdái akarnak.”

Rogán Antal beszélt arról is, hogy amikor a Szőlő utcai javítóintézettel kapcsolatos pletyka megjelent, a feljelentés megtörtént, rágalmazás miatt magánvádas eljárás indult, de a hatósági eljárások időbe telnek, ezért a megalapozatlan vádak megfékezéséhez az igazságügyi miniszternek felhatalmazást adtak a tények nyilvánosságra hozatalára.

Közölte azt is: vannak olyan titkosszolgálati akciók, amelyeknek kifejezetten az a célja, hogy a magyar kormányt lejárassák, illetve megbuktassák. „Az ukrán titkosszolgálatnak van ilyen törekvése, kifejezett terve van arra, hogy hogyan járassa le a nemzeti kormányt, mert nekik az az érdekük, hogy legyen egy új kormány, amelyik nem áll útjában Ukrajna európai uniós csatlakozásának” – mondta, hozzátéve, hogy ebben nincsenek egyedül az ukránok.

„Az egyik nem európai uniós ország titkosszolgálata – amelyik azonban Európában van, nem nevezem néven, de nem nehéz kitalálni – kifejezetten ennek a műveletnek a lebonyolításában együtt dolgoznak, mi pedig gőzerővel dolgozunk azon, hogy ezt lehetőség szerint elhárítsuk”

– fogalmazott Rogán Antal (a közelmúltbeli sajtóhírek alapján ez alatt a miniszter az Egyesült Királyságra utalhatott ezáltal, mivel a brit hírszerzést emlegették kormányoldalról a közelmúltban Semjén Zsolt elleni vádak ügyében).

Orbán Viktor felrázta a szavazókat

Rogán Antal Orbán Viktorról szólva azt mondta: a miniszterelnök megint megmutatta, hogy tud újat mondani Magyarországnak és a magyar embereknek. Az elmúlt fél évben föl tudta rázni a Fidesz szavazóbázisát, „újragondolta a dolgokat”.

„Ha ő nincs, akkor ezt a nyarat nem tudjuk megnyerni”, az ő személyes beleállása, személyes teljesítménye kellett hozzá, és „azt gondolom, megadta azt a lendületet, amivel majd az őszt is meg tudjuk nyerni, meg a tavaszt is, és utána a választást is”

– fogalmazott a tárcavezető.

A miniszter szerint a kormányfő „gyakorlatilag üstökön ragadta Magyarországot, és azt mondta, nem várunk a Nyugatra, nem várunk arra, hogy a nagyhatalmak mire lyukadnak ki egymással, nem várunk Brüsszelre”, ehelyett „nézzük meg, hogy mi ezt hogy tudjuk kijavítani úgy, hogy Magyarországot ne érje kár”. Ezért van most a legnagyobb családi adócsökkentés Európában, ezért van a fix 3 százalékos hitel és lesznek új üzeneteik a vállalkozásoknak is, adócsökkentés, garantált hitelek formájában is – fűzte hozzá.

Kiemelt kép: Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter Hídállam – a magyar gazdaság esélyei a változó világgazdaságban címmel tart előadást a tihanyi Tranzit Fesztiválon 2025. augusztus 30-án. MTI/Bruzák Noémi.