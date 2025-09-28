Orbán Viktor: Telefonlopás? Garázdaság? Bennfentes kereskedés? Mentelmi jogot neki, de azonnal!

Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Köröknek írt vasárnapi levelében foglalta össze a hét eseményeit.

Orbán Viktor úgy kezdte levelét: „Ha esetleg nem tudnád, mi fán terem az antifa, itt megnézheted őket akció közben, Budapesten. Most jött el az idő, a héten döntött a kormány arról, hogy terrorszervezetté nyilvánítja ez egész bandát. Az amik is meglépték, ők is szenvednek ezektől, nekünk is lépnünk kell.”

Majd azzal folytatta:

„A héten Brüsszel megütötte a főnyereményt! Nem adta ki Magyar Pétert, aki bűncselekményeket követett el Magyarországon.”

„Bemenekítették az európai mentelmi jog mögé. Most már a kezükben van. Addig van szabadlábon, amíg ők úgy akarják. Végre van egy zsarolható, utasítható, engedelmes magyar politikusuk. Nem is került sokba. Telefonlopás? Garázdaság? Bennfentes kereskedés? Mentelmi jogot neki, de azonnal! Aztán persze a szokásos komcsi tempó: »Magyar elvtárs, egyszer majd kérni fogunk magától valamit…« Migránspaktum támogatása, Ukrajna beengedése az Európai Unióba, kevesebb adó a multiknak, több pénz Ukrajnának, stb. Hát így megy ez manapság Brüsszelben” – vélekedett a miniszterelnök.

A belpolitikára átkanyarodva Orbán Viktor azt írta: „Kiszámoltuk, hogy a költségvetés 4 ezer milliárddal lesz soványabb a magyarországi adóforradalom végrehajtása után. De ez nektek jó hír, mert ez a pénz mind a magyar családoknál landol. Megcsináljuk hazánk történetének legnagyobb adócsökkentését, ami 4 ezer milliárd forintot hagy kint a családoknál.”

„A Tisza adóEMELÉSI programjáról már írtam nektek. Tanulmányozd, vesd össze a mi adóCSÖKKENTÉSI terveinkkel” – üzente a DPK-tagoknak.

Majd hozzátette: „Városi polgárok, ház- és kerttulajdonosok figyelem! Ti főleg a Tisza vagyonadó-terveit bogarásszátok! Ne az legyen, hogy nem szóltunk előre! Ha csak akkor eszmélsz, amikor a tiszás revizor csönget, hogy fölmérje a vagyonod, már késő lesz. Ne hagyjuk magunkat átverni, megtéveszteni! Ezért is indítjuk el a nemzeti konzultációt az adórendszerről.”

„A héten átadtuk a Békéscsaba-Lőkösháza vasútvonalat, és a romániai szakasz is épül, így már Brassóig el tudunk jutni kényelmesen. Jól jön az még. Európa legmodernebb gyárát adtuk át Debrecenben. Fantasztikus, lélegzetelállító, keress rá! Tudjátok: a sok és nehéz harc közepette is építjük Magyarországot. Egyik kezünkben kard, a másikban vakolókanál” – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő ezt követően tért ki az orosz energiaimport ügyére. „Készülnek a kalkulációk, jönnek a számok és minden egy irányba mutat: az orosz energiahordozók maradnak. A magyar gazdaság és a lakossági energiaellátás gerincét adják, kiesésük azonnal 4 százalékos zuhanást okozna a GDP-ben. Nem mi mondjuk, hanem a cimboránknak nem nevezhető IMF: olvasd el a tanulmányukat.”

„Magyar családok százezrei mennének tönkre pillanatok alatt. Trump elnökkel is beszéltem erről. Mindenki megnyugodhat: az orosz olaj- és gázszállításokkal hosszú távon biztonságban tartjuk Magyarország energiaellátását”

– írta levelében a kormányfő.

Orbán Viktor végül elárulta, hogy mi volt szerinte a hét vicce „Kartonpapír-én. Hát, ha így, akkor így” – fogalmazott, arra utalva, hogy Magyar Péter egy róla készült kartonfigurával beszélgetett az egyik rendezvényén. „Ti vennétek használt autót valakitől, aki egy papírmaséval vitatkozik?” ~ tette fel a kérdést végül a miniszterelnök.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok klubja – A kezdet elnevezésû rendezvényen a budapesti BOK Csarnokban 2025. május 18-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Benko Vivien Cher.