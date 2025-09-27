Rétvári Bence: fontos tisztázni egy dolgot a Szőlő utcai álhírbotrány ügyében

A Szőlő utcai álhírbotrány kapcsán fontos tisztázni, hogy mi keltette fel a hatóságok gyanúját Juhász Péter Pállal szemben – közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szombaton a Facebook-bejegyzésében.

Rétvári Bence azt írta: a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) a kifogástalan életvitel ellenőrzés során azt tapasztalta, hogy az igazgatónak és társának az életmódja nem áll arányban a jövedelmi viszonyaikkal.

Jóval nagyobb lábon éltek, mint amennyit hivatalosan kerestek. Például egy Lexusuk volt, ami feltűnést keltett ~ közölte az államtitkár.

Hozzátette, az is gyanússá vált, hogy egyes fiatal női alkalmazottak nem tudták megmondani, mi a munkakörük, mit csinálnak nap mint nap. Emellett viszont Ford Ranger Raptoruk volt. Mint a nyomozás kiderítette, az ő hivatalos munkakörük csak fedőállás volt, valójában futtatták őket.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a kifogástalan életvitel ellenőrzést az ellenzék folyamatosan támadta. Egyes civil szervezetek is élesen bírálták, így a TASZ vagy a Demokratikus Jogállamért Egyesület is.

Jól látható viszont, hogy a felderítést elősegítette, hogy az NVSZ-nek széles körű ellenőrzési jogosítványai lettek a gyermekvédelem területén – közölte Rétvári Bence.

„Így eredményesebbé vált a nyomozás és Juhász Péter Pál kezén is kattant a bilincs” – fogalmazott az államtitkár.

Kiemelt kép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára beszédet mond a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja alkalmából rendezett megemlékezésen Budapesten, a Memento, 1945-56 emlékmûnél az Egyetemisták parkjában 2025. augusztus 23-án. MTI/Lakatos Péter.