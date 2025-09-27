Karácsony Gergely a romákra hivatkozva támadja az önazonossági törvényt

Vissza kell vonatni a helyi önazonosság védelméről szóló, diszkriminatív törvényt és meg kell semmisíteni az ennek alapján hozott önkormányzati rendeleteket – mondta Karácsony Gergely főpolgármester szombaton Budapesten, a Roma büszkeség napja elnevezésű rendezvényen.

Karácsony Gergely a VIII. kerületi II. János Pál pápa téren arról beszélt:

szégyelli magát azért, hogy ma az önkormányzatok váltak „a hétköznapi fasizmus helyszíneivé”.

Az önazonosságinak nevezett törvény valójában azt üzeni az önkormányzatoknak, hogy ugyan „semmihez nincs jogotok”, nincs jogotok megvédeni a települést, nem szállhattok szembe a hatalommal, a tőkével, a profittal, a beruházóval szemben a közösség érdekében, de kaptok egy jogot arra, hogy „szembeszálljatok a saját honfitársaitokkal” – fejtette ki véleményét a főpolgármester.

Mint mondta, bármi is volt ennek a törvénynek a szándéka, az biztos, hogy „ma az egyik leggyalázatosabb jogszabály”.

„Ezt a törvényt vissza kell vonatni, ezeket a rendeletek meg kell semmisíteni, mert hadat üzennek annak a jövőképnek, ahol mégiscsak a humanizmus és az emberi méltóság hozza a szabályokat”

– jelentette ki Karácsony Gergely.

A főpolgármester beszédében azt hangoztatta: „vagy együtt vagyunk szabadok, vagy egyikünk sem az”. Szerinte két okból is ki kell állni a romák mellett. Egyrészt azért, mert ma a romákat éri a legtöbb hátrányos megkülönböztetés. „Nekik kell a legtöbbet küzdeniük, nekik kell a legtöbb terhet cipelniük, amikor érvényesülni akarnak” – mondta Karácsony Gergely. Úgy fogalmazott: „építsünk olyan hazát, ahol senkinek nem kell jobban küzdenie másoknál! Építsünk olyan hazát, amely mindenkinek az egyenlő méltóság és boldogulás lehetőségét adja!”

A főpolgármester szerint ezen túlmenően azért is ki kell állni a romák mellett, mert a szabadság és a szolidartiás „nem porciózható, az nem lehet a többségé. Ha nem mindannyiunké, akkor egyikünké sem” – jelentette ki.

A rendezvény további felszólalói is az önazonossági törvény visszavonását követelték. Rózsa András, a Momentum Mozgalom elnöke, zuglói polgármester szerint az önazonossági törvény másik neve, ami a valóságot jobban fedi: „cigánytörvény”. Ez a törvény egyértelműen és világosan egyetlen kisebbségnek lesz kiemelten kárára, megássa a kirekesztés árkát, és visszahozza „a röghöz kötés feudális gyakorlatát” – mondta a politikus, aki szerint ha a kormány nem vonja vissza a jogszabályt, akkor azzal „olyan társadalmi károkat okoz, amelyek begyógyítása évtizedes, generációkon átívelő feladat lesz”.

Oláh József Pöli, a Méltóságot a Romáknak Mozgalom vezetője, a rendezvény főszervezője elmondta, hogy az idei Roma büszkeség napjának a mottója: „Semmit rólunk nélkülünk!” Szerinte „harmincöt éve a magyar elitpolitika kisdednek nézi a magyarországi roma közösségeket”. Azt mondta: nem lenne szabad a romákat kihagyni a döntések előkészítéséből és azok végrehajtásából.

„Nem lesz sikeres Magyarország a romák emancipációja nélkül” – fogalmazott Oláh József Pöli.

A több civil szervezet rendezte esemény részeként – a beszédeket megelőzően – tartották meg a büszkeség és méltóság menetét, amely a Blaha Lujza térről indult és a II. János Pál pápa téren végződött.

Az önazonossági törvény idén nyáron lépett hatályba. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a törvény elfogadása előtt hangsúlyozta: a kormány ezzel csak egy lehetőséget akar biztosítani a helyi közösségeknek, hogy a jogállam kritériumainak megfelelően tudjanak gondoskodni a saját védelmükről,

A miniszter egyben fontosnak nevezte, hogy biztosítsák a diszkriminációmentességet, tehát a települések nem diszkriminálhatnak a döntéssel népcsoportot, társadalmi csoportot, felekezetet.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely, Budapest fõpolgármestere az Európai Parlament strasbourgi épületében tartott sajtótájékoztatón 2025. július 9-én. MTI/EPA/Guillaume Horcajuelo.