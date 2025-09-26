Megütötték a Momentum politikusát Budapesten, a rendőrök előállították a támadót

Sebők Éva, a Momentum Mozgalom politikusa a közösségi oldalán számolt be arról, hogy szórólapozás közben egy budapesti férfi megütötte. A rendőrök később előállították az agresszív férfit.

Sebők Éva a Széll Kálmán térről jelentkezett be a közösségi oldalára feltöltött videóban, ahol elmondása szerint egy óriásplakátot állított ki a párt, valamint szórólapokat osztogattak.

Elmondása szerint egy szórólap átadásakor ütötte meg egy „férfinek nem nevezhető” személy.

A politikus állítása szerint közölte a férfivel, hogy rendőrt hív és felszólította, hogy maradjon ott a helyszínen, de megfogalmazása szerint az illető „bátorsága elillant és ő maga is elfutott”.

A momentumos képviselő a kormánypártokat okolta a történtek miatt, majd a videó végén békességet kívánt az illetőnek és javasolta, hogy változtasson a viselkedésén, vagy vállalja a következményeit tetteiért.

A képviselő a videó feltöltése után egy kommentben jelezte, hogy

amikor megérkeztek a rendőrök, a férfi visszament és bemutatkozott.

„Szerintem miattam vannak itt” – mondta a férfi, akit garázdaság gyanújával előállított a rendőrség a képviselő szerint.

Kiemelt kép: Sebők Éva momentumos képviselő a parlamentben. Fotó: MTI/Kovács Attila.