Megjelent a rendelet: terroristákká nyilvánították az Antifákat Magyarországon, akár ki is utasíthatják őket

A Magyar Közlöny péntek esti számában megjelent egy kormányrendelet, amelyben az Antifa ideológiához köthető személyeket és csoportokat felvették Magyarország terrorizmus ellenes listájára.

Mint írtuk, Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában jelentette be, hogy Magyarország – az Egyesült Államokhoz hasonlóan – hamarosan terrorszervezetté nyilvánítja az antifa mozgalmat.

Péntek este meg is jelent az erről szóló kormányrendelet a Magyar Közlönyben. A „terrorizmus elleni küzdelem érdekében egyes személyekkel és szervezetekkel szembeni fellépés veszélyhelyzeti szabályairól” szóló rendeletben azt írták, hogy

„Az »Antifa« ideológiához köthető személyek, csoportok, illetve szervezetek nemzetközi viszonylatban számos erőszakos cselekményt hajtottak végre az elmúlt években”, majd fel is sorolták ezeket.

A franciaországi és németországi eseteket mellett emlékeztettek többek közt arra a 2023-as budapesti támadássorozatra is, amelyet Antifa mozgalmárok követtek el, és amelyben Ilaria Salis olasz EP-képviselő is érintett volt, akinek mentelmi jogáról pár napja döntöttek Brüsszelben.

„ A magyar hatóságok határozott fellépése és intézkedése ellenére a gyanúsítottak közül több személy esetében az Európai Unió más tagállamainak hatóságai megtagadták az átadást. Olyan elkövető is van, aki esetében európai parlamenti képviselői mandátumára hivatkozva kellett felfüggeszteni az ellene folytatott magyar büntetőeljárást” – írták a rendeletben Salisra utalva.

A rendeletben ezen kívül rögtön meg is említenek két olyan csoportot, amelyek felkerülnek Magyarország terrorellenes listájára: az egyik az „Antifa” csoportosulás, a másik pedig a németországi Hammerbande / Antifa Ost.

A dokumentum szerint a terrorszervezetek listája a későbbiekben is bővülhet: mint írták, a lista bővítését „a terrorizmus elleni küzdelemért felelős miniszter” vagy az igazságügyért felelős miniszter kezdeményezheti a rendőrségtől, a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól vagy a Nemzeti Információs Központtól érkezett jelzések alapján. A miniszter ennek alapján tehet javaslatot a kormány részére egy csoport, csoportosulás vagy szervezet listára történő felvételére, valamint a velük szemben alkalmazandó korlátozó intézkedésekre és azok hatályára.

Súlyos szankciókkal nézhetnek szembe, akár ki is utasíthatják őket az országból, súlyos

A rendelet a kihirdetését követő napon, vagyis szombaton életbe is lép, eltekintve néhány résztől, amelyek csak 60 nappal a kihirdetés után lépnek életbe.

Ezek közé tartozik a rendeletnek az a része is, amelyben azt írták, hogy a terroristának minősített szervezetek tagjait akár ki is utasíthatják Magyarországról.

Ezzel kapcsolatban úgy fogalmaztak: „A 4. alcím szerint minősített természetes személlyel szemben kiutasítás, valamint a kiutasításhoz kapcsolódóan beutazási és tartózkodási tilalom a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és

tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény általános szabályai szerint elrendelhető.” A 4. alcím pedig olyan, terroristának minősített személyről szól, aki a rendelet szerint a„ listán szereplő csoport, csoportosulás vagy szervezet tevékenységével összefüggésbe hozható, és akivel szemben felmerül terrorcselekmény elkövetésének kockázata”, vagy „vélhetően terrorcselekmény megvalósítására készül”.

De a kormányrendelet más szankciókat is felsoroltak: ezek közé tartozik, hogy „a listán szereplő csoporttal, csoportosulással vagy szervezettel szemben, valamint a [terroristává] minősített természetes személlyel szemben pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket kell alkalmazni”, beleértve ebbe például a pénzeszközök befagyasztását, a pénzügyi tranzakciók letiltását.

Kiemelt kép: a szélsõbaloldali, úgynevezett antifasiszta, azaz antifa rohamcsapat, a Hammerbande vezetõje, Lina Engel börtönbüntetése miatt tüntetõk és rendõrök összecsapása Berlinben 2023. május 31-én. A 28 éves nõt öt év, három hónap börtönre ítélték bûnszervezet megalakításáért és a súlyos sérülésekkel járó támadásokért. MTI/EPA/Filip Singer.