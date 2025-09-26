Dobrev Klára már a magyar állam összeomlását vizionálja

Az Orbán-rendszer bukása után gyakorlatilag újra kell építeni az államot, mert „az állam összeomlott” – jelentette ki a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke pénteken, a párt budapesti programbemutató rendezvényén, amelyen a DK 2026-os választási programját ismertette.

Ha valahol látszik, hogy mi történik, amikor az állam összeomlik és képtelen megvédeni a polgárait, akkor az a gyermekvédelem – mondta Dobrev Klára. Szörnyek és gazemberek mindig is voltak és mindenhol vannak, de kinek lehet a feladata, hogy a szörnyektől és gazemberektől megvédje a gyerekeket, különösen azokat, akiknek nincs más védelme, akinek nincs családja – tette fel a kérdést.

A gyermekvédelmi rendszer összeomlásának egyik legszembetűnőbb jele, hogy „kiszolgáltatta a gyermekeinket pedofil bűnözőknek” – fogalmazott. Ezért az egyik legfontosabb feladat a legaljától kezdve megerősíteni a gyermekvédelmi szolgálatokat – szögezte le az ellenzéki politikus, aki szerint vissza kell adni az önkormányzatoknak a lehetőséget, hogy a védőnői hálózaton keresztül „közvetlenül ott legyenek” – érvelt.

Emellett sokkal több tisztességesen megfizetett emberre, szakemberre van szükség – szögezte le.

Egyúttal meg kell növelni a gyermekjogi képviselők számát, valamint fel kell készíteni arra a pedagógusokat, hogy észrevegyék a jeleket, amik mutatják, hogy egy gyerek bajban van – emelte ki. Hozzátette, hogy a rendőrségen és az ügyészségen is meg kell erősíteni a gyermekekkel foglalkozó osztályokat.

Az Alaptörvény megsemmisítése, az „egyházi privilégiumok” eltörlése, korrupciós veszélyhelyzet – ismertette a választási programjukat

Dobrev Klára egy másik témára áttérve azt mondta, hogy amennyiben bekövetkezik a kormányváltás, akkor semmissé kell nyilvánítani az alaptörvényt és helyette létre kell hozni egy „semleges” alkotmányt. Beszélt arról is, hogy egy új választójogi törvényt is szeretnének elfogadtatni annak érdekében, hogy a politikusok soha többé ne érezzék magukat leválthatatlannak.

Az EP-képviselő azt is bejelentette, hogy el akarják törölni az „egyházi privilégiumokat”.

Vissza kell szerezni az ellopott közvagyont, ezért a korrupt, bűnös módon szerzett vagyonokat nem megadóztatni kell, hanem elkobozni – osztotta meg álláspontját. Azt mondta, hogy ezért a választást követő egy évben korrupciós veszélyhelyzetet készülnek hirdetni, mert az ilyen vagyontárgyakat „nem lesz egyszerű visszaszerezni”.

Beszédét azzal folytatta, hogy az alkotmányban alapjogként rögzítenék a nyugdíjhoz való jogot. A pártelnök feladatnak nevezte, hogy emellett létrehozzanak egy „tisztességes” nyugdíjrendszert. Ehhez kapcsolódva megígérte, hogy visszaállítják a nyugdíjak vegyes indexálását és a minimálnyugdíj a minimálbérnek legalább a felét el fogja érni.

A DK elnöke bejelentette, hogy ha döntéshozói pozícióba kerülnek, akkor felemelik a családi pótlékot. A fiatalok lakhatási problémáit elemezve azt mondta, hogy a családok nagy része csak akkor tudja elkezdeni az önálló életet, ha önkormányzati bérlakások épülnek.

Dobrev Klára megismételte azt, a korábban többször is hangoztatott javaslatát, hogy bevezetnék az európai minimálbér-szabályozást. Hangsúlyozta, hogy a munkások jogait erős szakszervezetekkel védenék és csak olyan cégeknek adnának állami- vagy EU-s támogatást, amelyek garantálják, hogy magasabb béreket fizetnek. Rámutatott, hogy adómentessé tennék a minimálbért, a havi két és fél millió forint feletti jövedelmek után fizetett adót azonban harminc százalékra emelnék.

A devizahitelesek ügyéről beszélve a pártelnök szükségesnek nevezte egy devizakárpótlási-törvény megalkotását. Dobrev Klára beszélt a lakóingatlanok energetikai felújításának fontosságáról is.

Magyarország legelemibb érdeke, hogy megerősítse az EU-hoz és a NATO-hoz fűződő kapcsolatát – szögezte le továbbá.

Az euró bevezetése, a jogállamiság helyreállítása, az uniós kötelezettségek megerősítése és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, ezek azok az első lépések, amelyek garantálják, hogy Magyarország visszatérjen arra az európai útra, amelyen elindult – összegezte elképzeléseit.

Kiemelt kép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője felszólal a közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 20-án. MTI/Kovács Attila.