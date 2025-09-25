Gulyás Gergely a Kormányinfón: Magyar Péter „Brüsszel kegyeinek köszönhetően” menekült meg a felelősségre vonás elől

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön reggel 9.30-kor Kormányinfót tartanak. A legfontosabb fejleményeket percről percre frissülő cikkünkben foglaljuk össze.

A csütörtök reggeli Kormányinfót Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy beszámolt az Otthon Start program legfrissebb számairól. Mint mondta, továbbra is folyamatos kapcsolatban vannak a Bankszövetséggel, és a 3 százalékos hiteles ügyintézése gördülékenyen, zökkenőmentesen halad, és a kereslet sem csökken. Mint mondta, általánosságban napi 1000 igénylés érkezik be.

„Összességében arról beszélhetünk, hogy 15 ezer fölött van azoknak a száma […] akik a hitelt igényelték”

– fogalmazott a miniszter.

Gulyás Gergely arra is kitért, hogy a meghirdetett ingatlanok száma is nőtt augusztus óta. „Továbbra is úgy látjuk, hogy mind a magyar gazdaságra jó hatással van” a program, és emellett azok, akik eddig albérletben laktak, most saját tulajdont vásárolhatnak a bérleti díjnak megfelelő összegért – mondta a tárcavezető.

Ezután a kormány szerdai ülésével kapcsolatban arra is kitért: a családtámogatások terén az elmúlt 15 évben „jelentős fordulat állt be”, és az állam minden eszközzel segít abban, hogy a segélyek helyett munkából éljenek az emberek. E ponton felsorolta az utóbbi évek családtámogatási intézményeit, az adómentességi programokat és adókedvezményeket, valamint a bölcsödei férőhelyek emelését (közlése szerint 2010 óta 70 ezerrel növelték ezt), az ingyen tankönyveket is. Család adókedvezményben egymillió szülő részesül, a 30 év alatti édesanyák szja-mentesek, a falusi csok program keretében pedig 350 ezer család kapott támogatást – sorolta a miniszter, hozzátéve azt is, hogy az idén duplájára emelik a gyermekek után járó családi adókedvezményeket, és akár férfiak is igénybe vehetik ezt.

Orosz energiaimport: a Nemzeti Konzultációban is lesz erről kérdés, a kormány így látja az ügyet

Gulyás Gergely ezt követően tért ki a Magyarország energiaellátását érintő kérdésre, vagyis arra, hogy az orosz energiát le lehet-e cserélni másra. Mint mondta, erről az őszre tervezett Nemzeti Konzultációban is fel fognak tenni egy kérdést. A miniszter azt mondta, hogy „két dolgot tudnak biztosan állítani” ebben a kérdésben:

az orosz energiahordozókról való leválás kockáztatná Magyarország energiabiztonságát,

az ezzel járó költségek tekintetében pedig érdemes alapul venni a Nemzetközi Valutaalap (IMF) jelentését, amely szerint a 2027 végére az Európai Bizottság által tervezett oroszok elleni energiaembargó komoly veszélyt jelent Magyarország számára. E számítás szerint 10 milliárd dollárba kerülne a leválás – fejtette ki a tárcavezető.

Hozzátette: ezen kívül nem egyértelmű az sem, hogy Horvátországon keresztül garantálható-e a biztonságos szállítás, a horvát JANAF vállalat ugyanis többször is emelte a díjakat. Gulyás Gergely szerint a fentiek fényében Orbán Viktor miniszterelnök szerda este egy telefonbeszélgetésen ismertette Donald Trump amerikai elnökkel Magyarország álláspontját ebben a kérdésben.

Szőlő utca, Magyar Péter mentelmi ügye, Ruszin-Szendi Romulusz fegyvere

A miniszter azt is elmondta, hogy a kormányülésen döntöttek a fegyverpénz kifizetéséről is, amelyet a következő hónapokban átutalnak a katonáknak. Ezzel kapcsolatban néhány részletkérdést tisztázniuk kellett az ülésen, de februárban ki fogják fizetni a juttatásokat.

Gulyás Gergely szerint az ülésen tárgyaltak a Szőlő utcai gyermekotthon büntetőügyéről is. A miniszter hangsúlyozta, hogy (az Igazságügyi Minisztérium szerdán közölt jelentése szerint) a büntetőügynek nem volt kiskorú sértettje.

Mint mondta, ehhez az eljáráshoz „egy egészen példátlan” rágalmazás társult, és van „egy részben külföldi szálakhoz is kötődő rágalomhadjárat” a kormány két tagjával szemben, amit „tűrhetetlennek nevezett” és a kormány nevében visszautasított. Mint mondta, „az illetők ártatlanságához semmilyen kétség nem férhet”.

„Jól láthatóan egy szervezett akció zajlik”, ezt egyebek mellett az események sorrendje is mutatja

– tette hozzá a miniszter.

a kormányzat továbbra is szigorúan fellép a pedofil bűncselekmények ellen, és akit ebben bűnösnek találnak, annak évtizedeket kell börtönben töltenie. De – mint megjegyezte – akár rágalmazásért is több évre börtönbe lehet kerülni a büntető törvénykönyv szerint.

Gulyás Gergely beszélt arról is, hogy a szőlőtermést veszélyeztető szőlőkabócák elleni védekezésre is továbbra források átcsoportosításáról döntött a kormány. A teljes magyarországi szőlőállomány veszélyben van – mondta erről a miniszter, hozzátéve ugyanakkor, hogy ez a betegség az ember nem veszélyezteti. A gazdák kártalanításáról később tárgyal a kormány – tette hozzá.

Emellett beszélt az Európai Parlament bizottságának mentelmi döntéseiről, egész konkrétan Magyar Péter ügyéről is. Gulyás Gergely szerint a kormány álláspontja ebben a kérdésben az, hogy a mentelmi jog nem a köztörvényes bűncselekmények esetében kell szolgálja a politikusok mentességét.

Mint mondta,

„az világosan látszik, hogy egy olyan helyzet alakult ki”, amelyben a Tisza Párt elnöke „Brüsszel kegyeinek köszönhetően nem kell, hogy lopás bűncselekménye miatt feleljen”.

Meglátása szerint aki ilyen helyzeten van, az egyértelműen „Brüsszel kitartottja”, és nem tud függetlenül cselekedni. Gulyás Gergely szerint emellett „tűrhetetlen és elfogadhatatlannak” nevezte azt, hogy az EP bizottsága nem vitatta ugyan a közvádas bűncselekmény gyanúját, mégsem javasolta a mentelmi jog felfüggesztését.

A miniszter – Ruszin-Szendi Romulusz ügyére utalva – szót ejtett arról is, hogy semmilyen gyűlésre nem lehet fegyvert vinni, és ennek fényében szabálysértés az, amit a volt vezérkari főnök csinált, ezt az eljárást le kell folytatni. Megjegyezte: „akik nem veszítették el a normális gondolkodás képességét”, azoknak egyértelmű kell legyen, hogy ilyen eseményeken nincs helye fegyvernek.

Ezt követően Vitályos Eszter kormányszóvivő felsorolta az utóbbi egy hétben országszerte befejezett beruházásokat. Közlése szerint megközelítőleg 490 milliárd forint értékben adtak át beruházásokat az utóbbi időszakban: ezek közt volt Békéscsaba és Lőkösháza közti vasútvonal fejlesztése is, amelyet személyesen Orbán Viktor adott át két nappal ezelőtt.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. szeptember 17-én. MTI/Máthé Zoltán.