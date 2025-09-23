Orbán Viktor Magyar Péterről: Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált arra, hogy az Európai Parlament jogi bizottsága kedden nem támogatta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését.

Mint előzőleg írtuk, a jogi bizottság brüsszeli ülésén tartott szavazáson sem Magyar Péter, sem Dobrev Klára, sem Ilaria Salis esetében nem függesztették fel a képviselők mentelmi jogát. Ezekben az ügyekben döntéshozatali joga az Európai Parlamentnek lesz, de nem jellemző, hogy a bizottsági javaslattal ellentétes döntést hoz az Európai Bizottság.

Orbán Viktor nem sokkal dél előtt reagált a döntésre a közösségi oldalán. A miniszterelnök azt írta:

„Szégyen, gyalázat. Ilyen a rendszerváltás óta nem volt. Ma Brüsszelben bebizonyosodott, hogy az ellenzék vezetője Brüsszel fogott embere. Ő pedig helytartó szeretne lenni idehaza. Erre alkalmas. De azt meg nem hagyjuk! Ilyen állás nem lesz.”

Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője hétfőn a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában beszélt arról, hogy Magyar Péter fogott ember, és jelezte, hogy várhatóan a brüsszeli mentorai és politikai „tartótisztjei politikai mentességet adnak neki a büntetőjogi felelősségre vonás alól, ami a politikai hatalmi pozíciójával való visszaélést jelent. Meglátása szerint Tisza Párt elnöke a büntetőjogi felelősségre vonás elől csak mentelmi jogának fenntartása által tud kimenekülni, ebben a törekvésében támogatókra talált az Európai Néppárt európai parlamenti koalíciós partnereiben.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök napirend előtt szólal fel az Országgyűlés őszi ülésszakának első plenáris ülésén 2025. szeptember 22-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)