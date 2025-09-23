Megvan, mi lesz a Tisza Párt adóterveiről szóló Nemzeti Konzultáció első kérdése

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese a Facebookon közölte, hogy mi lesz az első kérdés az októberben induló újabb Nemzeti Konzultáción.

„Itt vannak a közteherviselésről szóló Nemzeti Konzultáció kérdései!. 5 téma, 5 kérdés, 5 videó” – írta az államtitkár.

Az első, most közzétett videó szerint a konzultációban először a személyi jövedelemadóra fognak rákérdezni. A kérdés így hangzik majd:

„Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?”

„Októberben indul az ívek postázása. Töltsük ki mindannyian! Ne engedjük, hogy átverjenek minket! Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban végre is hajtsa ezeket az adóemeléseket. Ráadásul, ami a legfelháborítóbb, hogy az adóemelési terveiket el akarják titkolni a magyar emberek elől. A kiszivárgott adóemelési tervek egy többkulcsos adórendszert vezetnének be, amivel brutálisan, akár 15%-ról 33%-ra emelnék meg a személyi jövedelemadót! Ha ez megvalósulna, három és fél millió ember nettó bére csökkenne, és egy átlagos keresetű munkavállalónak is drasztikus mértékben növekedne az adóterhe. Tiltakozzunk az adóemelés ellen!” – írta Hidvéghi Balázs.

A konzultációról Orbán Viktor miniszterelnök is írt kedd reggel, és szót ejtett róla a sok témára kiterjedő, az őszi parlamenti ciklust megnyitó hétfői beszédében is.

Kiemelt kép: az európai uniós szankciókról szóló nemzeti konzultáció kérdõíveit kézbesíti egy postás Budapesten 2022. október 14-én. MTI/Balogh Zoltán.